Турция перебрасывает танки в Идлиб

Командование ВС Турции продолжает переброску войск и военной техники в район наблюдательных пунктов в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает "Анадолу".

Колонна из 150 фур, груженных самоходными артиллерийскими установками, танками и БТР прибыла в район Рейханлы турецкой провинции Хатай на границе с Сирией.

Также прибыли грузовики с боеприпасами. Колонна направилась к границе с целью переброски на северо-запад Сирии.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, колонна Вооруженных сил Турции с 20 танками пересекла турецко-сирийскую границу в провинции Хатай. Колонна грузовиков с танками направилась Хатай на северо-запад Сирии."Танки переброшены в район наблюдательных пунктов ВС Турции в Идлибе с целью увеличения их обороноспособности", - говорится в сообщении. Турция в Сирии обстреляла силы Башара Асада, в результате чего погибли более десяти сирийских военных. Отмечается, что данные о погибших обнародовали в Сирийском центре мониторинга соблюдения прав человека 3 февраля. По информации центра центре мониторинга соблюдения прав человека, кроме погибших, среди военных много раненых. Так, по информации наблюдателей, погибли гражданские лица от авиа ударов, которые совершили, предположительно, российские самолеты. Однако, по словам турецкого главы Реджепа Тайип Эрдогана, нет смысла конфликтовать с Россией из-за ситуации в сирийском Идлибе. "Нет нужды втягиваться в конфликт или в серьезный спор с Россией в данный момент, мы будем обсуждать все, но без злости, принимая во внимание, что у нас есть совместные, имеющие особый стратегический характер инициативы", - сказал он.



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