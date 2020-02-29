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Эрдоган просил Путина оставить его с Асадом "один на один"

Эрдоган заявил, что сирийский вопрос — не попытка расширить границы Турции

сегодня, 12:32
Автор:

• Мария Чиренко

Эрдоган просил Путина оставить его с Асадом "один на один"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина убрать российские войска из Сирии и прекратить оказывать поддержку режиму Башара Асада. Об этом он сказал в телефонном разговоре с российским лидером, сообщает "РИА Новости". 

"Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно", — сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле.

По словам Эрдогана, количество турецких военных, погибших при авианалете российских и сирийских войск в Идлибе, увеличилось до 36.

"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", — заявил Эрдоган.

Как сообщал сайт "Комментарии", турецкая власть отчиталась о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить свыше 200 целей армии Сирии.

Удары стали ответом на агрессию российских военных и армии Сирии в отношении позиций турецкий сил, в результате чего погибли десятки бойцов армии Турции.

Украина выразила солидарность с мировым сообществом в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что действия России представляют угрозу для всего мира.

В ООН призвали Россию и Сирию прекратить бомбардировки Идлиба.


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Источник: https://ria.ru/20200229/1565459594.html
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