Эрдоган просил Путина оставить его с Асадом "один на один"

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал президента РФ Владимира Путина убрать российские войска из Сирии и прекратить оказывать поддержку режиму Башара Асада. Об этом он сказал в телефонном разговоре с российским лидером, сообщает "РИА Новости".



"Сирийский вопрос — это ни в коем случае не авантюра и не стремление расширить границы. Мы туда вошли не по приглашению Асада, а по приглашению сирийского народа. И пока народ не предложит нам уйти, мы оттуда не уйдем. Я сказал Путину: оставьте нас с режимом один на один, мы сами сделаем что нужно", — сказал турецкий лидер во время выступления в Стамбуле.



По словам Эрдогана, количество турецких военных, погибших при авианалете российских и сирийских войск в Идлибе, увеличилось до 36.



"Мы уничтожили более 2100 сирийских военных, 300 единиц военного транспорта, семь химических складов. И будем продолжать их уничтожать", — заявил Эрдоган.

Как сообщал сайт "Комментарии", турецкая власть отчиталась о массированных атаках по целям в Сирии. С помощью авиации и артиллерии турецким военным удалось поразить свыше 200 целей армии Сирии.



Удары стали ответом на агрессию российских военных и армии Сирии в отношении позиций турецкий сил, в результате чего погибли десятки бойцов армии Турции.

Украина выразила солидарность с мировым сообществом в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе. Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что действия России представляют угрозу для всего мира.

В ООН призвали Россию и Сирию прекратить бомбардировки Идлиба.

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