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Новоизбранный министр культуры РФ появилась в футболке с матами

Ольга Любимова появилась в футболке с нецензурной лексикой

22 января 2020, 13:59
Автор:

• Наталья Шевченко

В России было избрано новое правительство, и новоиспеченный министр культуры РФ Ольга Любимова уже успела “вляпаться" в интересную историю. Об этом в своем Telegram написал российский политический журналист, публицист, обозреватель и писатель Олег Кашин.

Он разместил фотографию Любимовой, у которой на футболе красуется надпись с нецензурной лексикой.

 

“Надеюсь, новый министр культуры выступит с инициативой отменить запрет на мат в СМИ, а то даже портрет министра не напечатать”, - прокомментировал он фотографию министра культуры России.

Напомним, 1 января в России было представлено новое правительство при премьер-министре Михаиле Мишустине.

Президент России Владимир Путин в своем недавнем послании Федеральному собранию озвучил необходимость внесения изменений в Конституцию РФ. Российский лидер, в частности, предложил перераспределить полномочия между президентом правительством и Государственной Думой. В результате, произошла смена правительства, новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.

Также мы писали о том, что Президент России Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева в Совет безопасности РФ после того, как все правительство страны во главе с ним ушло в отставку.



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Источник: https://comments.ua/
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