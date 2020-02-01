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В России задержали митингующих против поправок в Конституцию

В Петербурге жители протестовали против изменений в Конституцию, предложенных Путиным, но пикетчиков повязала полиция

сегодня, 21:34
Автор:

• Таисия Ерохина

В Санкт-Петербурге сегодня люди вышли на протест против изменений в Конституцию России, но уже спустя полчаса подтянулись полицейские и начали задерживать собравшихся. Об этом пишут российские СМИ.

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Сообщается о девяти задержанных на Сенатской площади и Невском проспекте. Как заявили активисты движения "Бессрочный протест", целью акции на Сенатской площади является защита основ конституционного строя в России. Всего к протесту присоединилось около 50 человек, при этом, большинство людей пришли с плакатами и пытались провести одиночный пикет. Позднее в росСМИ сообщили, что всех задержанных отпустили без протоколов.

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Видео акции против конституционных изменений и задержания активистов также опубликовало "Радио Свобода".

Отметим, что президент РФ Владимир Путин инициировал изменения в основной закон по 22 статьям. Недавно Госдума приняла проект закона в первом чтении, а второе рассмотрение планируется на 11 февраля.

Напомним, Путин озвучил необходимость внесения изменений в Конституцию РФ. Российский лидер, в частности, предложил перераспределить полномочия между президентом правительством и Государственной Думой. В результате, произошла смена правительства, новым премьер-министром был назначен Михаил Мишустин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России хотят заменить должность "президент" на "Верховный правитель" и закрепить статус "победителя Второй мировой войны". 


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