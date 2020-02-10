Россия готова продлить контракт с Украину по газу

Россия готова продлить контракт на транзит газа через территорию Украины после 2024 года. Об этом говорится в статье министра энергетики РФ Александра Новака в журнале "Энергетическая политика".

"Как уже все убедились в конце прошлого года, новые маршруты - не помеха продолжению транспортировки российского газа через территорию Украины. Мы не раз об этом говорили. Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года", - написал он.

Новак отметил, что условия нового контракта с Украиной на транзит газа является взаимовыгодным.

Как сообщало издание "Комментарии", российские компании могут поставлять газ в Украину. В рамках существующего украинского регулирования какая-то компания с российской стороны, например, "Газпром", может прийти к оператору ГТС и сказать, что хочет забронировать мощности для входа в Украину с поставкой какой-то украинской компании.

Напомним, 30 декабря Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Это соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом".

Во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму 7,4 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".

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