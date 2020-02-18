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Малышева и Ургант сделали памятку о профилактике коронавируса

Российские телеведущие создали ролик, который посвящен китайскому вирусу

сегодня, 12:20 147
Автор:

• Наталья Шевченко

Малышева и Ургант сделали памятку о профилактике коронавируса

Телеведущая Елена Малышева и ее коллега Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса в эфире шоу "Вечерний Ургант". Видеозапись была опубликована на YouTube-канале передачи, пишет "Лента.ру"

Ургант предложил назвать песней-памяткой произведение, состоящее из медицинских рекомендаций. Он добавил, что таким образом Малышева бросит "творческую бомбу в коронавирус". 

В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.

Ургант также выразил уверенность в непременной победе над коронавирусом, заявив: "Что бы там ни говорили, мы фашистов победили — победим и эту тварь". Музыкальное выступление телеведущих сопровождалось танцем Дмитрия Хрусталева, надевшего шапку в виде коронавируса.



Как сообщало издание "Комментарии", в Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.   

Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.

 

Также мы писали о том, что глава китайского МИД Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности рассказал о том, что их страна находится на пути  искоренения опасного вируса, который наделал шума в мире.

По его словам,  эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.

 Также мы писали о том, что 25-летний британец Коннор Рид сумел вылечиться от опасного короновируса с помощью вискиОн также признался, что не принимал никаких медикаментов, в том числе антибиотики, которые ему прописали врачи.

Напомни, что Украина намерена эвакуировать 74 человека из Уханя (Китай), где зафиксирована вспышка смертельно опасного коронавируса 2019-nCoV. Планируется, что эвакуация из Уханя пройдет 18 февраля.

 


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Источник: https://lenta.ru/news/2020/02/18/bel_ami/
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