Малышева и Ургант сделали памятку о профилактике коронавируса

Телеведущая Елена Малышева и ее коллега Иван Ургант исполнили песню о профилактике коронавируса в эфире шоу "Вечерний Ургант". Видеозапись была опубликована на YouTube-канале передачи, пишет "Лента.ру"

Ургант предложил назвать песней-памяткой произведение, состоящее из медицинских рекомендаций. Он добавил, что таким образом Малышева бросит "творческую бомбу в коронавирус".

В песне телеведущие посоветовали зрителям не забывать мыть руки, увлажнять воздух в помещениях и чаще проветривать, реже бывать в местах скопления людей, теплее одеваться и пить витамины.

Ургант также выразил уверенность в непременной победе над коронавирусом, заявив: "Что бы там ни говорили, мы фашистов победили — победим и эту тварь". Музыкальное выступление телеведущих сопровождалось танцем Дмитрия Хрусталева, надевшего шапку в виде коронавируса.









Как сообщало издание "Комментарии", в Пекине планируют за шесть дней превратить промышленное здание в новый завод по производству защитных масок, чтобы удовлетворить растущий спрос на них в связи со вспышкой эпидемии коронавируса нового типа COVID-19.

Ожидается, что завод, строительством которого занимается компания China Construction First Group, будет производить 250 тысяч масок в день.

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По его словам, эпидемия не подорвет китайскую экономику, а также, что они способны решить эту проблему.

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