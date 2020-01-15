В США самолет сбросил топливо над городом: десятки пострадавших

Самолет, который выполнял рейс Лос-Анджелес - Шанхай во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над кварталами, где расположены школы. Об этом сообщает CNN.

Коммерческий самолет авиакомпании Delta выполнял рейс в Шанхай. После взлета из аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникли проблемы с двигателем. Самолету необходимо было срочно вернуться в аэропорт.

"Самолет благополучно приземлился после выброса топлива. Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасной посадочной веса", - заявили в авиакомпании.

Самолет сбросил топливо в районе, где расположены начальные и средняя школы.

После выброса топлива, у школьников и все, кто находился в районе стали от запаха разъедать глаза. В результате инцидента пострадал 31 человек, из них 20 - дети, и 11 - взрослые. Они получили незначительные повреждения.





Напомним, что 8 января неподалеку от Тегерана рухнул рейс PS752 "МАУ". Погибли все пассажиры и члены экипажа - 176 человек: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. 11 января иранские власти признали, что самолет был сбит ракетами, выпущенными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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