В США самолет сбросил топливо над городом: десятки пострадавших

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Самолет, который выполнял рейс Лос-Анджелес - Шанхай во время
аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над кварталами, где
расположены школы. Об этом
сообщает CNN.
Коммерческий самолет авиакомпании Delta выполнял рейс в Шанхай.
После взлета из аэропорта Лос-Анджелеса у самолета возникли проблемы с
двигателем. Самолету необходимо было
срочно вернуться в аэропорт.
"Самолет благополучно приземлился после выброса топлива.
Это было нужно в рамках обычной процедуры для достижения безопасной посадочной
веса", - заявили в авиакомпании.
Самолет сбросил топливо в районе, где расположены начальные и средняя школы.
После выброса топлива, у школьников и все, кто находился в
районе стали от запаха разъедать глаза. В результате инцидента пострадал 31
человек, из них 20 - дети, и 11 - взрослые. Они получили незначительные
повреждения.
Напомним, что 8 января неподалеку от Тегерана рухнул рейс PS752 "МАУ". Погибли все пассажиры и члены экипажа - 176 человек: граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании. 11 января иранские власти признали, что самолет был сбит ракетами, выпущенными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
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