Школа в США отказалась принимать китайских школьников

Средняя школа в пригороде Вашингтона отменила двухнедельный визит 21 школьника, которые прибыли по программе обмена из Китая. Об этом сообщает The Washington Post.

Ученики из китайской провинции Ичанг прибыли самолетом в Нью-Йорк и должны были автобусом доехать до школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс. Их ждали американские семьи, чтобы дети жили в них в течение двух недель по программе обмена.

:"Здоровье и безопасность наших учеников и персонала остаются первоочередной задачей для нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи заболевания новым коронавируса от китайских учеников очень низкий, мы считаем нужным изменить планы ", - сказал директор школы в США.

Группу детей из Китая разместят в местном отеле. При этом в администрации учебного заведения заверили, что ищут способы, как обеспечить виртуальную коммуникацию с иностранными учащимися.

Ранее "Комментарии" опубликовали видео, как на улицах Китая люди падают замертво. Предположительно, эти люди инфицированы новым видом коронавируса, который в течение последнего месяца стремительно распространяется в Китае.

Также "Комментарии" сообщали, что ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея.

Также мы писали, что начиная с 10:00 23 января всем жителям города Ухань запретили покидать город. Кроме того, стало известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские автобусы, метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут временно закрыты.

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