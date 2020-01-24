Школа в США отказалась принимать китайских школьников

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Средняя школа в
пригороде Вашингтона отменила двухнедельный визит 21 школьника, которые прибыли
по программе обмена из Китая. Об этом сообщает The Washington Post.
Ученики из китайской
провинции Ичанг прибыли самолетом в Нью-Йорк и должны были автобусом доехать до
школы Лонгфеллоу в округе Феирфакс. Их ждали американские семьи, чтобы дети
жили в них в течение двух недель по программе обмена.
:"Здоровье и
безопасность наших учеников и персонала остаются первоочередной задачей для
нас. Хотя чиновники из управления здравоохранения считают, что риск передачи
заболевания новым коронавируса от китайских учеников очень низкий, мы считаем
нужным изменить планы ", - сказал директор школы в США.
Группу детей из Китая разместят в местном отеле. При этом в администрации учебного заведения заверили, что ищут способы, как обеспечить виртуальную коммуникацию с иностранными учащимися.
Ранее "Комментарии" опубликовали видео, как на улицах Китая люди падают замертво. Предположительно, эти люди инфицированы новым видом коронавируса, который в течение последнего месяца стремительно распространяется в Китае.
Также "Комментарии" сообщали, что ученые пришли к выводу, что заразить население в Китае коронавирусом могла змея.
Также мы писали, что начиная с 10:00 23 января всем жителям города Ухань запретили покидать город. Кроме того, стало известно, что железнодорожные вокзалы и аэропорт закроются, городские автобусы, метро, паромы и междугородние маршрутные автобусы также будут временно закрыты.
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