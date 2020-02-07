В Конгрессе США отклонили резолюцию, осуждающую поведение Пелоси

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Палата представителей американского Конгресса отклонила
резолюцию, которая осуждает спикера Нэнси Пелоси за демонстративное поведение
после ежегодного выступления президента Дональда Трампа. Голосование прошло в
четверг.
После речи Трампа в Конгрессе Пелоси порвала текст его речи.
Позднее она объяснила однопартийцам, что выступление американского лидера
содержало много лжи и было позорным.
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