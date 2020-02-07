В Конгрессе США отклонили резолюцию, осуждающую поведение Пелоси

Палата представителей американского Конгресса отклонила резолюцию, которая осуждает спикера Нэнси Пелоси за демонстративное поведение после ежегодного выступления президента Дональда Трампа. Голосование прошло в четверг.

После речи Трампа в Конгрессе Пелоси порвала текст его речи. Позднее она объяснила однопартийцам, что выступление американского лидера содержало много лжи и было позорным.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне голосования по делу об импичменте, рейтинг Дональда Трампа среди американского населения рекордно вырос. Позже американский сенат оправдал президента США Дональда Трампа по двум статьям в деле об импичменте. Однако спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси считает, что американский президент Дональд Трамп по-прежнему является "угрозой для американской демократии". Такое заявление политик сделала по итогам голосования в Сенате по делу об импичменте главы Белого дома. По ее мнению, Трамп и республиканцы Сената "привели в норму беззаконие и отвергли систему сдержек и противовесов Конституции США". Позже американский президент опубликовал в своем Twitter ролик, в котором присутствует спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси" были смонтированы из съемки выступления главы государства в конгрессе. Моменты его обращения к военным и героям страны сопровождаются перебивками, на которых спикер разрывает листы с речью президента.

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