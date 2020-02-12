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Глава Космических сил США обвинил Россию в слежке за спутником

Глава Космических сил США Джон Рэймонд раскритиковал Россию за разработку технологий, которые могли бы повредить американским системам в космосе

сегодня, 05:16
Автор:

• Ольга Чародий

Глава Космических сил США обвинил Россию в слежке за спутником

Два российских спутники подошли на очень близкое расстояние к американскому спутнику-шпиону. Об этом сообщает Глава Космических сил США генерал Джон Рэймонд, сообщает Голос Америки.

"В ноябре прошлого года российское правительство запустил спутник, который позже выпустил второй спутник. Эти спутники активно маневрировали вблизи американского правительственного спутника ... Российское правительство называет их" спутниками-инспекторами ", - говорится в сообщение.

Отмечается, что необычную ситуацию отметили в январе любители, которые отслеживают движение космических спутников. Именно они увидели российский спутник "Космос-2542", который двигался в той же области на орбите, где работает американский спутник USA-245, принадлежащий Национальному управлению военно-космической разведки.

Как сообщало издание "Комментарии", американская астронавтка Кристина Кук  побила рекорд по длительности непрерывного космического полета среди женщин. Кристина Кук, 40-летняя инженер-электрик из Монтаны, прибыла на борт МКС 14 марта. Она побила предыдущий рекорд по продолжительности пребывания женщин в космосе, установленный американкой Пегги Уитсон в 2016-2017 годах. Уитсон пробыл в космосе 288 дней подряд. А астронавты Кристина Кох и Лука Пармитано впервые приготовили печенье в космосе, чтобы испытать печь на Международной космической станции, рассчитанной для работы в микрогравитации. Астронавты приготовили пять пряников и отправили на Землю в капсуле SpaceX. 

Отметим, этой весной компания SpaceX готовится выпустить своих первых астронавтов в космос. Этими космонавтами являются Боб Бенкен и Дуг Херли. Их полет на космическом корабле Crew Dragon ознаменует собой первый случай, когда американский космический корабль доставил астронавтов NASA после завершения программы Suppose Shuttle в 2011 году.



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Источник: https://ukrainian.voanews.com/a/ameryka-kytai-stezhennia-suputnyk-ameryka/5283780.html?fbcli
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