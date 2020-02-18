США потребовали от Кремля вернуть Украине рыбаков и политзаключенных

Посол Соединенных Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, в том числе и недавно задержанных рыбаков, сообщает "Укринформ".



"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - подчеркнул Гилмор.



По словам американского дипломата, подобные действия говорят о том, что Россия пытается взять под свой полный контроль Азовское море, в том числе и его украинские воды. А это неприемлемо и противоречит международному праву, добавил Гилмор.



Как сообщал сайт “Комментарии”, 15 февраля российские пограничники задержали в Азовском море четырех украинских рыбаков . Позже трое из них на допросе признали себя браконьерами.





Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в Украине в связи захватом россиянами моряков в Азовском море, потребовало их освободить, вернуть судно и снасти.

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