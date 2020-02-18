Язык

Українська

Русский

Coinspot 18.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 18.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США США потребовали от Кремля вернуть Украине рыбаков и политзаключенных
НОВОСТИ Все новости

США потребовали от Кремля вернуть Украине рыбаков и политзаключенных

США обвинили Россию в попытке взять под контроль Азовское море

сегодня, 18:36 130
Автор:

• Мария Чиренко

США потребовали от Кремля вернуть Украине рыбаков и политзаключенных

Посол Соединенных Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, в том числе и недавно задержанных рыбаков, сообщает "Укринформ".

"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - подчеркнул Гилмор.

По словам американского дипломата, подобные действия говорят о том, что Россия пытается взять под свой полный контроль Азовское море, в том числе и его украинские воды. А это неприемлемо и противоречит международному праву, добавил Гилмор.

Как сообщал сайт “Комментарии”, 15 февраля российские пограничники задержали в Азовском море четырех украинских рыбаков. Позже трое из них на допросе признали себя браконьерами

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в Украине в связи захватом россиянами моряков в Азовском море, потребовало их освободить, вернуть судно и снасти.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-crimea/2878913-ssa-vimagaut-vid-rosii-negajno-zvilniti-ukrainskih-ribalok.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...