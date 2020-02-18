США потребовали от Кремля вернуть Украине рыбаков и политзаключенных

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Посол Соединенных Штатов при ОБСЕ Джеймс Гилмор призвал Россию немедленно освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины, в том числе и недавно задержанных рыбаков, сообщает "Укринформ".
"Соединенные Штаты требуют немедленного освобождения и возвращения в Украину всех украинцев, которые противоправно задержаны в России, включая этих рыбаков", - подчеркнул Гилмор.
По словам американского дипломата, подобные действия говорят о том, что Россия пытается взять под свой полный контроль Азовское море, в том числе и его украинские воды. А это неприемлемо и противоречит международному праву, добавил Гилмор.
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