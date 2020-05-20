В США клиент ресторана за просьбу надеть маску выстрелил в повара

В США обычное замечание клиенту едва не стоило человеку жизни. Как передает американский телеканал KDVR, в городе Аврора (штат Колорадо) повар Waffle House попросил посетителя надеть маску. Отказавшись несколько раз, тот достал оружие и выстрелил в сотрудника заведения.

В полиции говорят о том, что 27-летний Келвин Уотсон пришел в кафе Waffle House, которое во время карантина работает исключительно на вынос, без маски. Официантка объяснила клиенту, что его не станут обслуживать, пока он не наденет маску. Келвин ушел, однако спустя какое-то время вернулся со средством индивидуальной защиты, которое все так же отказался надевать. После очередного замечания Уотсон набросился на повара ресторана с криком о том, что “вышибет ему мозги”. В результате, агрессивный клиент сбежал, однако вернулся вновь ближе к ночи. Парень ударил повара, а когда он попытался убежать, - выстрелил ему в живот. Сообщается, что жизни потерпевшего ничего не угрожает, а вот злостного нарушителя карантина арестовали по обвинению в покушении на убийство.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в одном из супермаркетов Германии, где продолжает действовать карантин и масочный режим, произошел скандал, который перерос в драку. Как сообщают в Twitter очевидцы, группа россиян отказалась надеть маски и устроили драку с охранниками. Другие покупатели засняли инцидент и выложили видео в Сеть.

Также мы писали, что в киевском супермаркете по ул. Кудряшова произошел конфликт, который перерос в угрозу убийством. Охранник сделал замечание одному из покупателей, который зашел без маски. В ответ тот достал из кармана не средство индивидуальной защиты, а гранату.

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