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Штаб Байдена отреагировал на "пленки Деркача"

Разговоры Байдена и Порошенко сильно отредактированы, считают у Байдена

сегодня, 14:07
Автор:

• Сергей Медведев

Штаб Байдена отреагировал на "пленки Деркача"

Пленки, которые опубликовал народный депутат Андрей Деркач, являются "полностью отредактироваными". С таким заявлением выступили в штабе бывшего вице-президента США Джозефа Байдена.

 "Они очень сильно отредактировали их, но это не больше, чем дырка от бублика, которая не получила огласки", - отметил спикер Байдена Эндрю Бейтс.

Представители кандидата в президенты США акцентируют внимание на том, что российский пропагандистский канал  Russia Today принимал активное участие в раскрутке скандала. Издание The Washington Post в свою очередь напоминает о возможной связи Деркача  с российской разведкой, поскольку он прошел обучение в московской школе КГБ.

Напомним, причиной резонанса стала публикация нардепом Андреем Деркачом записи разговоров, в которых сам депутат усматривает признаки влияния Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. На записи якобы Порошенко докладывает якобы Байдену, что, не смотря на отсутствие обвинений в коррупции или иных неправомерных действий, он сказал генпрокурору Виктору Шокину написать заявление об отставке. В ответ вице-президент США поздравляет украинского президента с новым генпрокурором, отмечая, что это будет содействовать в получении кредита для Украины.

Ранее портал "Комментарии" публиковал материал о том, какие последствия может иметь скандал с "пленками Деркача".


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Источник: https://www.washingtonpost.com/national-security/ukrainian-lawmaker-releases-leaked-phone-calls-of-biden-and-poroshenko/2020/05/19/cc1e6030-9a26-11ea-b60c-3be060a4f8e1_story.html
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