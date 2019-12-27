Резонансная дюжина: 12 событий, за которыми следил весь мир в 2019 году

В 2019 году внимание всего мира было приковано к торговой войне США и Китая, к многострадальному выходу Великобритании из состава Евросоюза и разборкам больших геополитических игроков в маленькой Венесуэле. Многие из этих событий в той или иной степени влияли на политику широкого круга государств со всего мира, в том числе Украины. Журналисты "Комментариев" с помощью экспертов разбирались в международных перипетиях уходящего года и попытались предсказать развитие события в ближайшем будущем.

Торговая война США и Китая

В этом году США и Китай вели переговоры об урегулировании противоречий, ставших причиной торговой войны, которая тянется с лета 2018-го. По мнению эксперта Олега Белоколоса, торговая война США и Китая оказывает влияние на всю мировую экономику и является частью глобального американо-китайского соперничества. Штаты ввели 10% пошлины на китайские товары широкого потребления, электроприборы, промышленное оборудование на сумму 250 млрд долл. Это был ответ на кражу Китаем американской интеллектуальной собственности на полтриллиона долларов и нежелание увеличить импорт американской продукции ради снижения торгового дефицита в двусторонней торговле (900 млрд долл.). Поднебесная обложила пошлинами американские товары на сумму 110 млрд долл., прекратила импортировать сою из США (одна из основных статей американского экспорта в Китай). А после провального раунда торговых переговоров в мае, Белый Дом увеличил пошлины до 25% на товары из Китая на сумму в 200 млрд долл.

Переговоры неоднократно заходили в тупик из-за того, что китайские власти не желали отменить в национальном законодательстве нормы, обязывающие иностранные компании передавать технологии в госорганы в обмен на получение разрешения на деятельность в КНР, а также отмену преференций для госпредприятий и доступ на рынок банковских услуг. В августе Китай начал валютную войну против США: искусственно снизил стоимость юаня по отношению к доллару и отказался от импорта сельхозпродукции американских фермеров. Всё это могло привести к росту цен и снижению спроса на американскую продукцию на китайском рынке и, как следствие, - к росту торгового дефицита.





Торговая и валютная война в отношениях США и Китая повлияла на снижение стоимости валют Австралии, Южной Кореи, Тайваня по отношению к американскому доллару. Снижение цен на китайские товары в результате обесценивания юаня было невыгодным для производителей из Евросоюза, для которых Китай является конкурентом на внешних рынках. Международный валютный фонд выражал опасения, что затягивание торговой войны приведёт к замедлению роста мировой экономики. В декабре США и Китай достигли прогресс в переговорах. Китайцы возобновили закупки американской сельхозпродукции, обязались импортировать товары из США на 200 млрд долл. в ближайшие два года. Американцы же пообещали не увеличивать пошлины на китайские товары на сумму 260 млрд долл. В целях стимулирования импорта КНР снизила пошлины на замороженную свинину и комплектующие к электронике. Подписание торгового соглашения США и Китая и завершение торговой войны ожидается в январе 2020 г.

Выборы в Европарламент

Многие воспринимали выборы в Европарламент в мае этого года как битву ультраправых евроскептиков и традиционных политических сил сторонниками углубления европейской интеграции. Лагерь евроскептиков представляли партии "Лига Севера" (Италия), "Национальный фронт" (Франция), "Австрийская партия свободы", "Альтернатива для Германии", которых объединило стремление реформировать Евросоюз, ужесточить миграционную политику и отменить антироссийские санкции, а также снизить значение Еврокомиссии и других наднациональных органов в принятии решений в пользу национальных правительств и ограничиться интеграцией в экономической сфере. От результатов выборов зависело дальнейшее направление развития блока – одного из ключевых торгово-экономических и политических партнёров Украины.

Опасения насчёт укрепления влияния в Европарламенте сторонников отмены антироссийских санкций не оправдались. В общей сложности партии евроскептиков получили 73 из 751 места в Европарламенте и сформировали фракцию "Идентичность и демократия". Однако этого оказалось недостаточно для существенного влияния на европейскую политику. Большинство мест в Европарламенте досталось "Европейской народной партии" и "Прогрессивному альянсу социалистов и демократов". Триумфаторами выборов стали экологические активисты из фракции "Зелёные/Европейский свободный альянс" и либерал-демократы из фракции "Обновленная Европа", которые переманили на свою сторону часть избирателей центристов и увеличили присутствие в Европарламенте. Данные политические силы объединяют такие приоритеты, как укрепление влияния наднациональных органов в ЕС, защита климата, либерализация миграционной политики, мультикультурализм и толерантность к сексуальным меньшинствам.





Глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос считает, что выборы в Европарламент стоит воспринимать как наглядное подтверждение желания европейцев жить в общем доме и как своего рода реакцию на затянувшуюся сагу про "Брексит". Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что политика ЕС в отношении Украины не изменится кардинальным образом, исходя из результатов выборов в Европарламент. Новым председателем Еврокомиссии стала Урсула фон дер Ляйен из немецкого "Христианско-демократического союза", председателем Европарламента – Давид Сассоли из Демократической партии Италии, президентом Европейского совета - Шарль Мишель из Реформаторского движения Бельгии. Это умеренные политики, которые критически относятся к агрессии России на востоке Украины.

Венесуэльский кризис

С января в разрываемой гражданским противостоянием и социально-экономическим кризисом южноамериканской стране установилось двоевластие. Парламент Венесуэлы во главе с правоцентристской коалицией "Круглый стол демократического единства" провозгласил президентом страны спикера Хуана Гуайдо в ответ на узурпацию власти действующим главой государства Николасом Мадуро. В 2017 году он созвал Конституционную ассамблею, куда вошли представители "Единой социалистической партии", для разработки нового основного закона. Новый орган власти взял на себя функции парламента, чтобы изолировать законно избранных депутатов от "Круглого стола демократического единства". В 2018-м в Венесуэле состоялись досрочные президентские выборы без участия кандидатов от "Круглого стола демократического единства", на которых одержал победу Мадуро.





По информации сторонников Гуайдо, результаты президентских выборов 2018 года были фальсифицированы, а явка завышена.Политический кризис в стране усугубляют кризисные явления в экономике: гиперинфляция, дефицит продуктов питания и товаров первой необходимости, рост преступности. Гуайдо призвал венесуэльских военных перейти на его сторону и оказать помощь в свержении режима Мадуро. Правительство Гуайдо признали США и большинство стран Латинской Америки, Евросоюза, в то время как на стороне Мадуро остались Россия, Китай, Куба и Никарагуа. Однако государственный переворот не удался. Большинство военных и полицейских сохранили лояльность Мадуро. Апогей противостояния пришёлся на начало мая, когда улицы Каракаса охватили ожесточённые столкновения сторонников Гуайдо с венесуэльскими силовиками и социалистами. Россия оказала помощь режиму Мадуро: послала 400 специалистов частной военной компании "Вагнер", предоставила финансовую помощь. США ограничились дипломатической поддержкой Гуайдо, но не оказали военную помощь его сторонникам из опасений президента США Дональда Трампа оказаться втянутым в новый вооружённый конфликт.

В то же время, глава правления неправительственной организации "Майдан закордонних справ" Олег Белоколос полагает, что отстранение от власти президента Боливии Эво Моралеса, как реакция на явные нарушения на выборах и недовольство его левацким курсом, могут стать примером для Венесуэлы.

Северокорейский кризис

Со второй половины 2019 года наблюдается эскалация напряжённости вокруг Корейского полуострова. В ходе саммита в Ханое в феврале президент США Дональд Трамп не смог убедить верховного руководителя КНДР Ким Чен Ына передать всё ядерное оружие американцам и демонтировать все ядерные объекты в обмен на последующую отмену санкций Совбеза ООН. Северокорейский лидер преследовал другие цели и добивался отмены части ограничительных мер в обмен на прекращение проведения ракетных и ядерных испытаний с конца позапрошлого года. Пхеньян требовал от Вашингтона пересмотреть свою позицию, пойти на уступки и провести третий саммит до конца декабря 2019 года. Хозяин Овального кабинета занял выжидательную позицию в надежде на то, что Ким Чен Ын, в итоге, согласиться принять американские условия.





С июля 2019 года Северная Корея возобновила ракетные запуски для того, чтобы повлиять на сговорчивость США. Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что таким образом Пхеньян пытается повлиять на сговорчивость Вашингтона. Замглавы МИД КНДР Ри Тхе Сонг пообещал преподнести США рождественский сюрприз, если до конца года не состоится саммит США и КНДР. Северная Корея может возобновить испытания межконтинентальных баллистических ракет, ракет средней дальности и ядерных зарядов в 2020 году, что может спровоцировать ответные меры США в виде ужесточения санкций. Переговоры о денуклеаризации могут зайти в тупик. Россия и Китай пытаются взять инициативу в свои руки и предлагают свой план урегулирования Северокорейской проблемы: постепенную отмену международных санкций по мере проведения денуклеаризации КНДР.

Ближневосточный кризис

В 2019 году регион Ближнего Востока был охвачен пламенем политической нестабильности. Эксперт Олег Белоколос акцентирует внимание на кризисе в Персидском заливе как отражении противостояния США и Ирана на Ближнем и Среднем Востоке, а также на гражданской войне в Сирии, где Иран и Россия поддерживают режим президента Башара Асада, что частично является составной частью данного противостояния. В ответ на выход США из ядерной сделки и введение санкций в отношении нефтяного, банковского и металлургического сектора Ирана в 2018 году, исламская республика осуществляла нападения на танкеры европейских и арабских стран в Персидском заливе. Более двух месяцев Иран держал под арестом британский танкер Stena Impero в ответ на задержание Великобританией танкера с иранской нефтью в Гибралтарском проливе. Спонсируемые Ираном йеменские повстанцы-хуситы осуществили атаку с использованием беспилотников на нефтепровод Восток-Запад на территории Саудовской Аравии в мае.

В сирийском конфликте инициатива перешла в руки России, Турции и Ирана после вывода большей части вооружённого контингента США с населённого курдами северо-востока Сирии. Американцы решили ограничиться охраной нефтяных месторождений в данном регионе, отдав на откуп турецкой армии вооружённое формирование "Сирийские демократические силы", которое сыграло ключевую роль в разгроме ИГИЛ. Турция начала военную операцию "Источник мира" против вооружённых формирований сирийских курдов, чтобы оттеснить их от турецко-сирийской границы, пресечь связи с террористической организацией "Рабочая партия Курдистана". Территории, которые оставили американцы, заняли российские военные и войска Асада. Кроме того, Москва и Дамаск продолжают наступательные операции в провинции Идлиб, где закрепились остатки сирийской оппозиции.





Эксперт-международник Александр Мишин считает, что антиправительственные акции протеста в странах Магриба и Ближнего Востока в 2019 году стоит воспринимать как вторую волну "арабской весны". В течение года наблюдалась смена правящих элит в Судане, Алжире, Ливане, Ираке и массовые протесты в Иране на фоне социально-экономического кризиса и процветающей коррупции. По мнению эксперта, происходит политическая перестройка важнейшего с точки зрения глобальной энергетической безопасности региона мира. С ним солидарен Олег Белоколос, который среди наиболее ярких событий выделяет отстранение от власти многолетнего суданского диктатора аль-Башира, обвиненного Международным судом в преступлениях против человечности, а также протесты в Ираке против усиления влияния Ирана, где, по некоторым данным, уже погибло больше 450 человек. Политолог-международник Георгий Кухалейшвили допускает возможность перерастания акций протеста в Ираке, Ливане и Судане в новые вооружённые конфликты при участии Ирана, стран Персидского Залива, Запада, которые будут поддерживать разные этнические, религиозные и политические группировки.

В качестве ещё одного очага нестабильности на Ближнем Востоке, Кухалейшвили выделяет зону палестино-израильского конфликта. В течении года террористические организации "Хамас" и "Исламский джихад" проводили ракетные обстрелы территории Израиля из Сектора Газа в ответ на признание Иерусалимом Голанских высот израильской территорией, а также право властей страны на создание еврейских поселений на территории Западного берега реки Иордан. Возобновила обстрелы Израиля террористическая организация "Хезболла" с территории Южного Ливана, куда из Сирии переправляется иранское оружие. Израиль находится в окружении союзников Ирана со стороны Ливана, Сирии и Сектора Газа. Ситуацию усугубляет внутриполитический кризис. В 2019 году в Израиле дважды проводились досрочные парламентские выборы, и дважды консервативная партия "Ликуд" премьер-министра Беньямина Нетаньяху и центристский альянс "Сине-белый" Бени Ганца и Яира Лапида не смогли договориться о коалиции. Новые досрочные выборы намечены на апрель 2020-го. Политический кризис в Израиле сдерживает процесс урегулирования палестино-израильского конфликта, поскольку США готовы полностью раскрыть детали своего мирного плана для Ближнего Востока только после формирования нового правительства в Израиле.

Африканская интеграция

Значимым событием уходящего года эксперт Александр Мишин считает подписание в июле соглашения о создании Африканской континентальной зоны свободной торговли. Документ подписали главы 54 государств Африки (кроме Эфиопии), а ратифицировали парламенты 25 стран. Появилась самая большая зона свободной торговли за всю историю человечества по своему географическому охвату. Целью соглашения стало увеличение на 60% объёма двусторонней торговли между странами-участницами.





По мнению Александра Мишина настал новый этап развития Африканского континента с населением более 1 млрд. людей, поскольку зона свободной торговли позволит углубить экономическую интеграцию, усилить логистическую связность и нарастить межафриканскую торговлю. Эксперт полагает, что реальностью становится давняя мечта о единстве африканских наций. Хотя совокупный объём ВВП Африканской континентальной зоны свободной торговли (3,4 трлн долл.) - в 4 раза меньше, чем стран-членов еврозоны, и в 6 раз уступает ВВП Китая. По мнению Георгия Кухалейшвили, барьерами на пути интеграции африканских стран являются неурегулированные территориальные споры, межэтнические и религиозные противоречия.

Мир в Кашмире

По наблюдениям Александра Мишина, в 2019 году появились предпосылки завершения многолетнего индо-пакистанского конфликта вокруг Кашмира. Борьба двух ядерных держав за контроль над спорной приграничной территорией, где проживают мусульмане, тяготеющие к Пакистану, и буддисты, индуисты, тяготеющие к Индии, сопровождалась кровопролитными вооружёнными конфликтами с 40-х годов прошлого века.





Мишин полагает, что продолжительный межгосударственный конфликт приближается к развязке, поскольку в этом году Индия отменила автономию Кашмира, изменила его административно-территориальную структуру, и после принятия нового закона о гражданстве ожидается изменение и религиозной структуры штатов. Де-факто происходит разделение некогда единого княжества Кашмир между Индией и Пакистаном.

Скандал Трампа-Зеленского

Немало шуму в этом году наделал политический скандал при участии президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Американцы обнародовали стенограмму разговора двух президентов, исходя из которой Трамп попросил Зеленского посодействовать в расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера Байдена в Украине. Бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин подозревал Хантера Байдена в коррупционной деятельности, когда он был членом правления украинской нефтегазовой компании "Буризма". Однако под нажимом Джо Байдена, который на тот момент был на госслужбе, экс-президент Пётр Порошенко уволил Шокина, и дело закрыли.





На текущий момент Байден-старший баллотируется на пост президента США от Демократической партии. Оппоненты Трампа обвинили президента в превышении своих должностных полномочий в личных политических интересах. Несмотря на то, что Зеленский отрицал давление со стороны американского президента, Палата представителей США инициировала процедуру импичмента и проголосовала за досрочное отстранение Трампа от власти. Голосование об импичменте Трампа стоит на очереди в Сенате США. По мнению эксперта Украинского института будущего Илии Куса, скандал Трампа-Зеленского выставляет Украину не в лучшем свете на Западе - в качестве токсичной страны.

"Брексит" состоялся

В этом году произошла развязка продолжающегося уже больше трёх лет политического кризиса в Великобритании, связанного с "Брексит". В первой половине года британский парламент так и не проголосовал за проект соглашения о выходе из ЕС, согласованный британским правительством и бывшим председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. Это привело к отставке премьер-министра Терезы Мэй, избранию на пост лидера Консервативной партии евроскептика Бориса Джонсона, который обещал любой ценой добиться выхода Великобритании из ЕС до 31 октября. После того, как этого добиться не удалось, новый премьер пошёл ва-банк и объявил досрочные парламентские выборы. Консервативная партия одержала убедительную победу, заняла большинство мест в парламенте, а соглашение о выходе из ЕС поддержало большинство депутатов.





Формально Великобритания прекратит членство в ЕС с 31 января, а до конца 2020 года будет продолжаться переходный период. В течении 11 месяцев Соединённое Королевство будет придерживаться правил игры ЕС в сфере торговли, трудового законодательства, социальной сферы, делать отчисления в общий бюджет и договариваться о зоне свободной торговли с ЕС и США, Индией, Австралией. Политолог-международник Георгий Кухалейшвили считает, что после выхода Великобритании из ЕС будет наблюдаться активизация сепаратизма в Северной Ирландии и Шотландии, где большинство населения голосовало против "Брексит" на референдуме 2016 года.

Белорусский "аншлюс" и успехи Украины

Эксперт-международник Александр Мишин считает, что особое внимание заслуживают события, которые произошли в отношениях России с соседними государствами. По мнению эксперта, Белоруссия стремиться избежать полного растворения в "Союзном государстве" с Россией. Соглашение об интеграции России и Белоруссии было заключено ещё в 1999 году, и сейчас активизировались переговоры о его реализации между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко. Предусматривается создание общего правительства, введение единой валюты, общих тарифов. Часть белорусского общества устроило акции протеста и воспринимает соглашение о "Союзном государстве" как тихую оккупацию своей страны со стороны России, подобно как нацистская Германия осуществила "аншлюс" Австрии в 1938-м.





Мишин считает, что Украина добилась успехов по противодействию российскому давлению. По мнению эксперта, подписание контракта по транзиту газа до Нового года является большой победой украинской дипломатии. Удалось нейтрализовать полную реализацию Москвой проекта "Северный поток-2" в обход Украины. В декабре из проекта вышла швейцарская фирма Allseas, которая занималась прокладкой трубопровода по дну Балтийского моря, из-за угрозы введения американских санкций. Строительство газопровода может существенно замедлиться. Партнёр российского консалтингового агентства RusEnergy Михаил Крутихин считает, что без участия самого крупного судна-трубоукладчика в мире Pioneering Spirit, которое принадлежит фирме Allseas, российская компания "Газпром" не сможет достроить газопровод, поскольку у неё нет для этого необходимого оборудования. В самом "Газпроме" уверены, что справятся даже без участия западных фирм, но признают, что увеличатся сроки и затраты на реализацию проекта. По мнению Мишина в грядущем 2020 году ожидаются новые геополитические схватки вокруг магистральных газопроводов.

Большой переполох в маленьком Гонконге

Весь год внимание международной общественности было приковано к политическому кризису в Гонконге. С весны там проходят акции протеста местных жителей, которые сопровождаются ожесточёнными столкновениями с силовиками, жертвами среди мирного населения. Изначально протестующие требовали от властей отменить законопроект об экстрадиции из Гонконга подозреваемых в совершении преступлений. Добившись своей цели, часть гонконгского общества стала требовать более широкой автономии от Пекина в сфере самоуправления регионом, включая введение всенародных выборов главы и законодательной власти региона, независимого правосудия. Протесты в Гонконге говорят о нежелании жителей бывшей британской колонии интегрироваться в политическую систему коммунистического Китая.





Власти Китая не идут на уступки гонконгцам и жестоко подавляют протесты, чтобы не допустить появления аналогичных акций в других китайских мегаполисах, рост центробежных тенденций в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе и Тибете. Развязка политического кризиса возможна в следующем году, когда в Гонконге состоятся выборы депутатов Законодательного совета, где на сегодняшний день доминируют сторонники сближения с Пекином.

Феномен Греты Тунберг

Широкое обсуждение в мировых СМИ вызвала четырёхминутная речь 16-летней шведской школьницы и экологической активистки Греты Тунберг на саммите ООН по климату. Она обвинила правительства мировых держав в том, что они много говорят, но мало делают для защиты климата, закрывают глаза на экологические проблемы и их не волнует судьба будущих поколений. Речь Тунберг вызвала отклик среди "зелёных" со всего мира. В разных странах школьники стали устраивать экологические забастовки. Часть стран-членов ЕС приняли план по прекращению выбросов углекислого газа в атмосферу до 2050 года.





В Украине поведение девочки с синдромом Аспергера (лёгкая форма аутизма) вызвало смешанную реакцию. Олег Белоколос назвал акцию Тунберг феноменом – как отражением глобального спроса на экологическое мышление. Альтернативной точки зрения придерживается Георгий Кухалейшвили. По его мнению, в вопросе защиты климата не должно быть перегибов и радикальных шагов. Дескать, необходимо постепенно переходить на экологические виды производств, чтобы не спровоцировать рост цен на коммунальные услуги, потерю рабочих мест сотнями тысяч людей по всему миру и социальную напряжённость.

Международные итоги-2019 в одной картинке

Напомним, ранее издание “Комментарии” выяснило, что украинцев интересовало в Сети в уходящем году. Мы проанализировали, какие именно видеоролики больше всего смотрели на YouTube и выбрали топ самых нашумевших проектов 2019 года.

Также мы подвели научные итоги уходящие года - материал о громких технологических прорывах и важнейших научных открытиях, которые доказывают: будущее, о котором мечтали фантасты XX века в своих книгах и фильмах, уже наступило.



