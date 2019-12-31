Коболев рассказал о планах на транзит российского газа

Украина получит от "российского "Газпрома" за 5 лет минимум 7,2 млрд долл за транзит газа по украинской газотранспортной системе. Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.



"Сумма в 7,2 млрд долл, можно сказать, в определенной степени прогарантована российской стороной как доход, который украинская сторона получит в течение следующих пяти лет. Эта сумма может быть и больше, на что мы и надеемся, поскольку в контракте заложены минимальные объемы, которые видит "Газпром", - сказал глава НАК.



По его словам, данная сумма не может быть меньше.



Коболев также отметил, что у России пока нет судна, необходимого для завершения строительства магистрального газопровода "Северный поток-2".



"Если это предположение верно, то в таком случае объем транзита газа по украинской территории может достичь 75 млрд кубометров. Почему такая цифра? Легко объяснить: действующий текущий транзит - это примерно 90 млрд кубометров, мы точно потеряем из-за "Турецкого потока" - минус 15 млрд кубометров, остается 75 млрд кубометров", - пояснил глава НАК.

Напомним, 30 декабря Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Это соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом". Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму 7,4 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".

Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии. Позже правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.