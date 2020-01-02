Транзит газа через Украину за год вырос на 3,2%

Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в 2019 году вырос на 2,8 млрд куб. м или на 3,2% – до 89,58 млрд куб. м – по сравнению с 2018 годом. Об этом со ссылкой на оперативные данные АО "Укртрансгаз" пишет "Интерфакс-Украина".



Отмечается, что в прошлом году через ГТС Украины в страны Европы поступило 86, 696 млрд куб. м, что на 3,4% больше, чем годом ранее. В то же время через отечественную ГТС в Молдову перекачали на 1,7% меньше газа – 2,889 млрл куб.м.

В декабре 2019 года транзит газа через территорию Украины вырос на 6,3% по сравнению с декабрем 2018 года и составил 8,092 млрд куб. м.

Ранее "Комментарии" писали о том, что 30 декабря Украина и Россия подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Это соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму 7,4 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл. по первому иску "Нафтогаза".

Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии.

Позже правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.