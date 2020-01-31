Нефть рекордно дешевеет из-за вспышки коронавируса

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Стоимость нефти на международных рынка снижается на фоне новостей об эпидемии коронавируса. Об этом пишет "Прайм".
Так, цена нефти марки Brent опустилась ниже 56 долл. за баррель. Дешевле нефть стоила 7 августа 2019 года. Кроме того, на 1,86% подешевела нефть марки WTI – до 51,17 долл. за баррель.
Инвесторы отмечают, что снижение стоимости нефти является реакцией на вспышку коронавируса в Китае, который уже распространяется по всему миру.
Ранее "Комментарии" писали, что в Украину продолжают возвращать туристов из Китая, где была зафиксирована вспышка коронавируса. Туроператоры и авиакомпания "МАУ" будут вывозить украинцев до 3 февраля. "Комментарии" пообщались с первыми прибывшими домой пассажирами, которые на протяжении двух недель должны наблюдать за своим здоровьем и в случае какого-либо недомогания обязаны обратиться к врачу.
Кроме того, в России впервые выявили случаи заболевания новым коронавирусом. Новый вирус диагностировали у двух людей в Забайкалье и Тюменской области – ими оказались граждане Китая. Также РФ из-за коронавируса ограничивает пересечение монгольской границы с Россией и начинает эвакуацию российских граждан из китайского города Уханя и провинции Хубэй.
В то же время в Италии на полгода ввели чрезвычайное положение из-за китайского коронавируса. Ранее в Италии обнаружили двоих зараженных вирусом китайских туристов, после чего премьер Джузеппе Конти заявил о временном прекращении авиасообщения с Китаем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости