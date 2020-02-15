«Окна не открывайте»: у Зеленского сказали, как сэкономить на «коммуналке»

Заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив заявила, что сократить расходы на отопление можно, если не открывать окна. Об этом он сказала в эфире ток-шоу Савика Шустера.



"Мы долго говорим о тарифах, себестоимости... И я согласна с мэром Николаева, он говорит: мы установили индивидуальные тепловые пункты. Вот стало тепло, температура в декабре 5 °С. Не надо открывать окна. У нас не может быть 27-30 °С в квартире и за все это мы платим", - сказала чиновница.

Ковалив также отметила, что Кабмин смог снизить суммы в платежках украинцев, приведя в пример своего 81-летнего дедушку.

"Он - тот, кому эта платежка важна, потому что у него пенсия около 3 тыс. / Грн. Он получил платежку за декабрь, она стала меньше на 220 грн , получил за январь - она ​​тоже стала меньше в таком районе. Что важно? При этом размер субсидии таким людям не изменился. Размер этой субсидии на эту скидку не пересчитывается", - заверила она.

Ковалив также подчеркнула необходимость установления индивидуальных счетчиков.







Как сообщал сайт "Комментарии", ранее народный депутат от "Слуги народа" Евгений Брагар, отвечая на вопрос пенсионерки о высоких тарифах, предложил женщине продать собаку, чтоб оплатить за газ. Позже нардеп заявил, что его превратно истолковали.



"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.

Журналисты отыскали пенсионерку, которой нардеп дал скандальный совет, и показали ее собаку.

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.

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