Ляшко против Геруса: прокуратура поставила точку в деле о насилии над нардепом

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Бориспольская местная прокуратура завершила расследование по делу о насилии со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко в отношении народного депутата ("Слуга народа") Андрея Геруса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью", - сказано в сообщении.
Процессуальный прокурор признал доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, достаточными для составления обвинительного акта. Теперь обе стороны смогут ознакомиться с материалами уголовного производства.
В соответствии с санкцией статьи, если Олега Ляшко признают виновным, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, 6 ноября Олег Ляшко устроил драку с главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Формальным поводом для конфликта стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В инциденте принимал участие также охранник Ляшко. Сам Герус назвал произошедшее провокацией. В драке Ляшко порвал Герусу рубашку.
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