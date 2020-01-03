Ляшко против Геруса: прокуратура поставила точку в деле о насилии над нардепом

Бориспольская местная прокуратура завершила расследование по делу о насилии со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко в отношении народного депутата ("Слуга народа") Андрея Геруса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.



"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью", - сказано в сообщении.



Процессуальный прокурор признал доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, достаточными для составления обвинительного акта. Теперь обе стороны смогут ознакомиться с материалами уголовного производства.



В соответствии с санкцией статьи, если Олега Ляшко признают виновным, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.



Напомним, 6 ноября Олег Ляшко устроил драку с главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Формальным поводом для конфликта стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В инциденте принимал участие также охранник Ляшко. Сам Герус назвал произошедшее провокацией. В драке Ляшко порвал Герусу рубашку.





Прокуратура просила арестовать Ляшко без права внесения залога , поскольку он совершил тяжкое преступление. По мнению стороны обвинения, экс-нардеп может сбежать или воспользоваться своими связями в политике для давления на следствие и суд.



