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Ляшко против Геруса: прокуратура поставила точку в деле о насилии над нардепом

Ляшко за драку с Герусом грозит до 7 лет лишения свободы

сегодня, 15:47
Автор:

• Мария Чиренко

Бориспольская местная прокуратура завершила расследование по делу о насилии со стороны лидера Радикальной партии Олега Ляшко в отношении народного депутата ("Слуга народа") Андрея Геруса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"Во время досудебного расследования установлено, что в ноябре 2019 бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом, находясь в ГП МА "Борисполь", а именно в ГП "Зал официальных делегаций" нанесли телесные повреждения народному депутату Украины IX созыва в связи с его государственной деятельностью", - сказано в сообщении.

Процессуальный прокурор признал доказательства, собранные в ходе досудебного расследования, достаточными для составления обвинительного акта. Теперь обе стороны смогут ознакомиться с материалами уголовного производства.

В соответствии с санкцией статьи, если Олега Ляшко признают виновным, то ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, 6 ноября Олег Ляшко устроил драку с главой парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь". Формальным поводом для конфликта стало якобы то, что Ляшко обвинил Геруса в лоббировании российских интересов в связи с тем, что Верховная Рада разрешила импорт электроэнергии из Беларуси и России. В инциденте принимал участие также охранник Ляшко. Сам Герус назвал произошедшее провокацией. В драке Ляшко порвал Герусу рубашку.

Национальная полиция открыла уголовное производство по факту драки с участием Ляшко и Геруса. 18 ноября Ляшко вручили подозрение.

Прокуратура просила арестовать Ляшко без права внесения залога, поскольку он совершил тяжкое преступление. По мнению стороны обвинения, экс-нардеп может сбежать или воспользоваться своими связями в политике для давления на следствие и суд. 

Бориспольский горрайонный суд Киевской области 19 ноября отпустил Олега Ляшко на поруки народных депутатов.
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Источник: https://kobl.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=264078
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