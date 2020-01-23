"Как спасали Гончарука от отставки": Арахамия похвалил Зеленского

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия опроверг слухи о якобы разыгранном политическом сценарии скандальной отставке премьер-министра Алексея Гончарука, а также отметил, что сохранение его на должности сыграет положительную роль как в экономике, так и на общей репутации государственной власти. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Так, по мнению журналиста, именно Арахамия придумал так называемый "маневр", чтобы завершить скандал с "прослушкой" Гончарука его увольнением.

"Опровергаю эту информацию. Но могу сказать, что точно принимал участие в том, чтобы выйти из этой трудной ситуации. Я знаю, что Дмитрий Разумков общался тоже. Все пытались найти нормальный путь решения", - указал Арахамия.

По убеждению нардепа, если бы президент Владимир Зеленский согласовал увольнение, а Гончарук бы подал заявление в парламент - проблема за количеством голосов в поддержку его отставки не стояла бы. Хотя сам Арахамия глубоко уверен, что это лишь усугубило бы общее положение дел в стране, не говоря уже о полной потере доверия со стороны граждан.

"Мнелично казалось, что надо делать все, чтобы этой ситуации избежать сейчас, потому что Кабмин мало работал - они не так давно только 100 дней имели. Процессы начали только запускаться. Мы просто потеряли бы полгода, а то и год. А потом все равно не смогли бы выполнить те обещания, которые обещало правительство. А людям все равно: это Гончарука правительство обещало или уже новое обещает. Они скажут, что обещания не выполнены", - подчеркнул политик.

В связи с этим Давид Арахамия отметил заслугу Владимира Зеленского, который отказался отпускать Гончарука и вносить кардинальные перемены в Кабмин.

"Президент - молодец самом деле, он проявил государственную позицию. Я лично это увидел", - резюмировал глава фракции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Давид Арахамия задумывался о снятии себя с должности руководителя фракции монобольшинства.





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