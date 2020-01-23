Грымчака перевезли в Лукьяновское СИЗО

Бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака перевезли из Черниговского следственного изолятора в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Об этом сообщила его супруга Юлия Грымчак.



"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях", - написала она в своем Facebook.



Юлия Грымчак добавила, что на этапировании ее мужа настаивали следователи, потому что со стороны экс-замминистра не было ни одного нарушения во время пребывания в СИЗО.

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