Язык

Українська

Русский

Coinspot 24.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 24.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Грымчака перевезли в Лукьяновское СИЗО
НОВОСТИ Все новости

Грымчака перевезли в Лукьяновское СИЗО

На переводе Грымчака из Чернигова в Киевское СИЗО настаивали детективы

23 января 2020, 16:02
Автор:

• Мария Чиренко

Бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака перевезли из Черниговского следственного изолятора в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Об этом сообщила его супруга Юлия Грымчак.

"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях", - написала она в своем Facebook.

Юлия Грымчак добавила, что на этапировании ее мужа настаивали следователи, потому что со стороны экс-замминистра не было ни одного нарушения во время пребывания в СИЗО.

Как сообщало издание "Комментарии", 16 августа Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Залог не был внесен. Позже Высший антикоррупционный суд снизил размер залога до 1 млн 999 тыс. 761 грн. 25 декабря 2019 года суд продлил арест Грымчака до 14 февраля.

14 августа следователи ГПУ пришли с обыском к Юрию Грымчаку. Замминистра и его помощник Игорь Овдиенко были задержаны при получении части суммы взятки в $480 тыс. По версии следствия, Грымчак и Овдиенко якобы требовали от предпринимателя $1,1 млн за влияние на решение Министерства культуры для принятия заказных решений. 22 октября Генпрокуратура сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...