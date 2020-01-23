Грымчака перевезли в Лукьяновское СИЗО

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Бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака перевезли из Черниговского следственного изолятора в Лукьяновское СИЗО в Киеве. Об этом сообщила его супруга Юлия Грымчак.
"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО Киева. Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях", - написала она в своем Facebook.
Юлия Грымчак добавила, что на этапировании ее мужа настаивали следователи, потому что со стороны экс-замминистра не было ни одного нарушения во время пребывания в СИЗО.
Как сообщало издание "Комментарии", 16 августа Деснянский районный суд Чернигова удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения для заместителя главы МинВОТ Юрия Грымчака в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 6 млн грн. Залог не был внесен. Позже Высший антикоррупционный суд снизил размер залога до 1 млн 999 тыс. 761 грн. 25 декабря 2019 года суд продлил арест Грымчака до 14 февраля.
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