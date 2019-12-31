Украина и Россия больше не имеют взаимных претензий по газу

Все взаимные претензии между странами после подписания нового соглашения прекращены по газу. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр России Дмитрий Медведев

"Газовый контракт на следующие пять лет между Россией и Украиной — это компромисс, который необходимо было найти", — считает Медведев. По его словам, транзит российского газа через Украину продолжится "на условиях, устраивающих все стороны".

Также он подчеркнул, что подписание документов означает, что даже по самым сложным вопросам две страны могут "разговаривать и договариваться".

Напомним, 30 декабря Украина и российский "Газпром" подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Это соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом".

Как сообщал сайт "Комментарии", во время трехсторонних "газовых консультаций", на которых было согласовано подписание соглашения о транзите газа по территории Украины, Киев обязался отказаться от всех исковых претензий в отношении "Газпрома" как в международных инстанциях, так и по решению украинских судов и Антимонопольного комитета на общую сумму 7,4 млрд долл. Российская корпорация согласилась оплатить только 2,9 млрд долл по первому иску "Нафтогаза".



Кабинет министров обнародовал Протокол по итогам "газовых" переговоров, который подписали представители Украины, России и Европейской Комиссии. Позже правительство одобрило подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа.



