Порошенко поддержал Гончарука в скандале с «пленками»

Бывший президент Украины, народный депутат Петр Порошенко заявил, что за "сливом" записи разговора премьер-министра Алексея Гончарука с министрами и представителями Нацбанка об экономической ситуации в стране стоят "антиукраинские силы".



"Cитуация со записями премьера - это не украинский сценарий. Вполне справедливые оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьера и руководства экономического блока, надо проанализировать и обеспечить соответствующую реакцию, чтобы противодействовать этим вызовам и рискам", - написал Порошенко в своем Facebook.



По мнению экс-президента "псевдоскандал" раздувают "абсолютно неукраинские силы", поскольку впервые эта информация появилась "на российских каналах одного известного олигарха".



"Атакуют тех, кто защищает государственную политику, по поводу одного очень крупного банка, который был национализирован и стал государственным и через который выводились десятки, а может и сотни миллиардов гривен из украинского финансово-банковской системы. Это и есть настоящая причина", - подчеркнул Порошенко.



Бывший президент добавил, что его политическая сила не намерена принимать участие в раздувании скандала.

Ранее "Комментарии" писали, что в сети появились две записи якобы закрытого совещания Гончарука с представителями правительства, Нацбанка по экономической ситуации в стране. Позже появилась третья часть записи. В Кабмине подлинность материалов не подтвердили. Замглавы Офиса президента Юлия Ковалив свое участие на записи "прослушки" опровергла. Алексей Гончарук в своем обращении опроверг подлинность записей и отметил, что "атаки" в медиа говорят о "правильном пути команды". Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что во время встречи с президентом Вадимиром Зеленским вопрос об отставке Гончарука не поднимался.



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