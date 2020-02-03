«Дол***б» и собаки: украинцы решили обменять «слугу» Брагара через онлайн-платформу

На популярной онлайн-платформе OLX.ua появилось объявление об обмене народного депутата ("Слуга народа") Евгения Брагара на трех собак.



Объявление об обмене нардепа, посоветовавшего пенсионерке продать свою собаку, чтоб оплатить счет за коммунальные услуги, появилось на сервисе 1 февраля.



"Обмен слуги народа на 3 собаки дорогой породы", - сказано в объявлении.



Выставил нардепа на продажу некто Юрий, указав в качестве места положения Оболонский район Киева. При этом указал, что состояние парламентария "б/у".



Комментариев под объявлением пока нет.



Однако нардеп от фракции "Слуга народа" Гео Лерос, со своей стороны, очень эмоционально отреагировал на предложение коллеги по фракции. Он нецензурно выругался под видео с общением Брагара с пенсионеркой.

"Евгений Брагар, ты дол***б", - написал Лерос в своем комментарии.

Ранее портал "Комментарии" опубликовал видео, в котором "слуга народа" Евгений Брагар отвечает на вопрос пенсионерки. Женщина пожаловалась, что вся пенсия уходит на оплату коммунальных услуг, на что у нардепа нашелся нестандартный ответ: "Если собака во дворе элитной породы, она может ее продать в любой момент и спокойно заплатить". Позже нардеп заявил, что его превратно истолковали.



"Нафтогаз" призвал не продавать домашних любимцев из-за высоких сумм в платежках.

Журналисты отыскали пенсионерку, которой нардеп дал скандальный совет, и показали ее собаку.

Соцсети "взорвались" фотожабами на предложение Евгения Брагара продать собаку.

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