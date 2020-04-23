Дело по «пленкам Ермака» слили, – Лерос

Народный депутат Гео Лерос, получивший широкую известность после опубликованных так называемых "пленок Ермака", заявил, что дело взяла под контроль Национальная полиция Украины, а Денис Ермак поменял статус с подозреваемого на потерпевшего. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Я нас всех поздравляю, дело по пленкам Ермака успешно слили! Теперь вместо НАБУ расследование будет проводить Национальная Полиция Украины, а Денис Ермак сразу оказался потерпевшим, а не организатором схемы распродажи должностей", - написал Лерос.

Кроме того, юридическая компания "Миллер" в Facebook также сообщила, что материалы уголовного производства по так называемым "пленкам Ермака" переданы в Нацполицию.

"17 апреля САП приняла решение о передаче дела по подследственности в ГСУ Нацполиции, после изменения уголовно-правовой квалификации на ст. 190 УК Украины (мошенничество)".

Напомним, народный депутат Гео Лерос разместил видео со скрытой камеры, где брат главы ОП Андрея Ермака предлагает назначения за вознаграждение. Впоследствии он рассказал, откуда у него появились компрометирующие видео с родным братом главы Офиса президента, где он "продает" государственные должности. Затем САП открыла уголовное дело после публикации видео, на котором якобы брат главы Офиса президента Андрея Ермака раздает топ-должности.

Ранее "Комментарии" писали, что Лерос обвинил главу Офиса президента во лжи.

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