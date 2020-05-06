Дела Рябошапки и Венедиктовой: чем могут закончиться "политические" уголовные производства против генпрокуроров

В отношении действующего генерального прокурора Ирины Венедиктовой и ее предшественника Руслана Рябошапки открыты уголовные производства касательно декларирования недостоверной информации. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" о перспективах этих производств, а также о том, почему они появились именно сейчас.

Отметим, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении Венедиктовой на основании постановления следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Украины по подозрению в недекларировании имущества. А Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении бывшего генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки – по ст. 366-1 (декларирование недостоверной информации) и ч.4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерного вознаграждения служебным лицом) УК Украины.

"Не просто уголовные производства"

Адвокат, юридический эксперт Татьяна Матяш подчеркивает: если есть соответствующие заявления и сообщения, то их обязаны в течение 24 часов внести в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Согласно официальным данным, касательно Рябошапки и Венедиктовой так и сделано.

"Это безусловная процедура, – подчеркивает Татьяна Матяш. – Ряд СМИ, а вместе с ними и обыватель, часто живет старым "совковым" кодексом, где решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в возбуждении принимал следователь или прокурор. То есть была чистая коррупционная составляющая: хочу – возбужу, хочу – откажу. Сейчас такой воли нет: есть заявление, сообщение – регистрируйте, проводите следствие. Если ничего нет – закрывайте… В отношении перспектив производств касательно Венедиктовой и Рябошапки нужно понимать, что это не просто уголовные производства. Это политика".

Следовательно, отмечает адвокат, если будет политическая воля – до суда доведут. Но не факт, что в суде будут какие-то перспективы. А если политволи не будет, производства станут перекладывать из ящика в ящик. Чтобы над фигурантами висел условный дамоклов меч.

"Чтобы были посговорчивее. Как с делом Черновол (речь о экс-нардепе Татьяне Черновол, которой недавно вручили подозрение касательно поджога офиса "Партии регионов" центре Киева 18 февраля 2014 года, в результате которого погиб мужчина, – ред.), которое должны были закрыть еще лет 5 назад, но не закрыли, а держали на всякий случай. Теперь палка выстрелила, – поясняет Татьяна Матяш. – По Рябошапке, думаю, будут более активными. Он – выгодный пиар. В отношении Венедиктовой, скорее всего, будут держать как гарантию неувольнения главы НАБУ Сытника и главы САП Холодницкого", - говорит эксперт.

Кому это выгодно

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что мы стали свидетелями разборок, которые ни к чему не приведут.

"Мы уж не раз слышали обвинения в адрес руководителей САП, НАБУ, Генпрокуратуры. Но ни разу это ничем не закончилось, – подчеркивает политтехнолог. – Понятно, что в нашей стране найти на такие должности кристально честных людей невозможно. Ведь коррупция есть на всех уровнях: начиная от ЖЭКА и заканчивая высшими постами в государстве. Но если у нас кого-то и садят – это, условно говоря, слесаря, укравшего на тысячу. Но не людей высокого уровня, крадущих миллионами. Или не декларирующих эти самые условные миллионы. Разного рода громкие дела у нас ярко открывают – и тихо закрывают", - считает Богуш.

По мнению политтехнолога, такого рода профанация выгодна целым группам людей, которые стоят за теми же Сытником, Венедиктовой и так далее.

"Мы все помним о деле против Сытника касательно отдыха за чужой счет. Чем всё закончится – неясно. Но Сытник остается главой НАБУ. Причем он достался новой власти от прошлой власти. Хоть якобы независимый. Венедиктова – уже из новой команды. Впрочем, как и Рябошапка, который как бы был тоже "новый". Каждая из команд и те, кто стоит за ними, имеют свою логику поведения. И действуют согласно этой логике, не имеющей, как по мне, ничего общего с интересами обычных украинцев".

Ежегодная проверка

Политический эксперт Михаил Чаплыга считает, что нет ничего странного в появлении данных производств именно сейчас.

"Идет обработка деклараций госчиновников за прошлый год. Так, к примеру, мы недавно узнали о миллионах Тимошенко. Просто идет ежегодная проверка, по итогам которой всплывают те или иные данные, после чего появляются те или иные производства, – поясняет политэксперт. – Перспектив "дел против прокуроров" я не вижу. Да, согласно закону, госчиновники должны в своих декларациях указывать имущество и средства супругов. Но как вы докажите, что муж или жена не скрыли от вас ту или иную часть своих доходов? А если они не госчиновники, какой с них спрос? Ну вот – просто забыли сказать… Наказать их вы не можете. Так что всё закончится максимум протоколом – об админнарушении. И то не факт", - говорит эксперт.

Михаил Чаплыга считает, что ситуацию можно изменить, введя на законодательном уровне "презумпцию виновности" для госчиновников. Когда те априори будут считаться коррупционерами – и им придется доказывать, что "не украл". А пока у нас действует презумпция невиновности, привлечь к реальной ответственности реальных коррупционеров вряд ли удастся, уверен эксперт.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!