Крушение самолета «МАУ» в Иране: иранская сторона не отдает «черные ящики»

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны
(СНБО) Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом
Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради акцентировал внимание на
важности получения Украиной "черных ящиков" из самолета "Международных
авиалиний Украины", который сбила ракета в небе над Ираном 8 января 2020 года.
Об этом сообщает пресс-служба СНБО.
В свою очередь представители Ирана заявили, что решение
о передаче "черных ящиков" Украине будет принято после доклада иранской
делегации руководству своей страны о результатах визита в нашу страну.
Украинская сторона заявляет, что уже готовы все
средства и условия для расшифровки "черных ящиков".
Как сообщал сайт "Комментарии", президент
Владимир Зеленский
встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом
Эслами, который прилетел в Киев для обсуждения деталей расследования
авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины".
Напомним, 8 января украинский самолет
авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел
крушение недалеко от
международного аэропорта им. Имама Хомейни в
Тегеране. В тот момент на борту авиалайнера находились граждане 7
стран - 167 пассажиров и 9
членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К
сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли.
Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально
признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".
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