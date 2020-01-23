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Крушение самолета «МАУ» в Иране: иранская сторона не отдает «черные ящики»

Иранская сторона избегает от конкретных ответов в вопросах, касательно передачи «черных ящиков» Украине

23 января 2020, 23:32
Автор:

• Татьяна Веремеева

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Иран в Украине Манучехром Моради акцентировал внимание на важности получения Украиной "черных ящиков" из самолета "Международных авиалиний Украины", который сбила ракета в небе над Ираном 8 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

В свою очередь представители Ирана заявили, что решение о передаче "черных ящиков" Украине будет принято после доклада иранской делегации руководству своей страны о результатах визита в нашу страну.

Украинская сторона заявляет, что уже готовы все средства и условия для расшифровки "черных ящиков".

Как сообщал сайт "Комментарии", президент Владимир Зеленский встретился со специальным представителем президента Ирана Мохаммадом Эслами, который прилетел в Киев для обсуждения деталей расследования авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины". 

Напомним, 8 января украинский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение недалеко от международного аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране.  В тот момент на борту авиалайнера находились  граждане 7 стран - 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них - 11 граждан Украины. К сожалению, все пассажиры и члены экипажа погибли. 

Власти Ирана изначально опровергали причастность к крушению украинского лайнера, однако 11 января иранские военные официально признали, что сбили самолет компании "МАУ", однако это было "непреднамеренно".



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