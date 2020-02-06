Коронавирус на лайнере Diamond Princess: на борту 25 украинцев

Количество зараженных коронавирусом среди пассажиров круизного лайнера Diamond Princess возросло до 20 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Ранее сообщалось, что по крайней мере 10 пассажиров круизного корабля Diamond Princess, который поместили на карантин в Японии, инфицированы китайским коронавирусом 2019-nCoV. Среди пассажиров и членов экипажа было произведено более 200 заборов проб на наличие вируса, и как минимум у десятерых человек тест показал положительные результаты.

Кроме того, на борту круизного лайнера находятся 25 граждан Украины, все они члены экипажа.

По словам одного из пассажиров лайнера, судно Diamond Princess на 14 дней отправят на карантин, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения коронавируса.

Как сообщало издание "Комментарии", в японском порту Йокогамы отправили в карантин круизный лайнер Diamond Princess после того, как у одного из пассажиров обнаружили коронавирус. На борту судна находится 3,5 тысячи человек. Оказалось, что вирус был обнаружен у 80 летнего мужчины, который накануне сошел с борта корабля в Гонконге. Кроме него, на недомогание пожаловались семь человек на борту лайнера.

Ранее мы писали о том, что для борьбы с дальнейшим распространением вспышки китайского коронавируса и защиты уязвимых государств Всемирной организации здравоохранения нужно $ 675 миллионов.



Наибольшее беспокойство организации вызывают страны, которые не имеют тест-систем для выявления больных вирусом.





Сейчас в Украине две команды ученых работают над созданием теста на коронавирус. Об этом рассказали источники в Министерстве здравоохранения и СНБО.





Пользователи интернета, как обычно не оставляют без внимания ни одну популярную в мире тему, так произошло в этот раз. Коронавирус, который был выявлен в Китае и наделал много шума по всему мира стал поводом для шуток и мемов.

По состоянию на 6 февраля в Китае число зараженных короновирусом 2019-nCoV достигло 27,4 тысячи человек. Не менее 562 человек скончались.

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