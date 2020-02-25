Задержание рыбаков в Азовском море: стала известна судьба украинцев

Четверо рыбаков, которые ранее были задержаны российскими пограничниками в Азовском море, вышли на свободу. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Павел Мельник.



"Украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освобождены", - написал нардеп в своем Facebook.



Мельник добавил, что Максим Терехов по телефону сообщил родным, что рыбаки направятся домой на своем судне.

Как сообщал сайт “Комментарии”, 15 февраля российские пограничники задержали в Азовском море четырех украинских рыбаков. Позже они на допросе признали себя браконьерами.



Рыбаки заявили, что осознают тяжесть содеянного, к сотрудникам пограничной службы не имеют претензий, а также уверяют, что к ним не применялось ни психологического, ни тем более физического насилия. По их словам, они знали о запрете на вылов камбалы-калкан в этот период года.

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в Украине в связи захватом россиянами моряков в Азовском море, потребовало их освободить, вернуть судно и снасти. В представительстве президента в аннексированном Крыму пообещали тщательно следить за процессом следствия в России по задержанным рыбакам.



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