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Задержание рыбаков в Азовском море: стала известна судьба украинцев

Рыбаки, задержанные в Азовском море, будут возвращаться домой на своем судне

сегодня, 18:11
Автор:

• Мария Чиренко

Задержание рыбаков в Азовском море: стала известна судьба украинцев

Четверо рыбаков, которые ранее были задержаны российскими пограничниками в Азовском море, вышли на свободу. Об этом сообщил народный депутат от "Слуги народа" Павел Мельник.

"Украинские рыбаки Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, которые были задержаны в Азовском море 15 февраля 2020, освобождены", - написал нардеп в своем Facebook.

Мельник добавил, что Максим Терехов по телефону сообщил родным, что рыбаки направятся домой на своем судне.

Как сообщал сайт “Комментарии”, 15 февраля российские пограничники задержали в Азовском море четырех украинских рыбаков. Позже они на допросе признали себя браконьерами

Рыбаки заявили, что осознают тяжесть содеянного, к сотрудникам пограничной службы не имеют претензий, а также уверяют, что к ним не применялось ни психологического, ни тем более физического насилия. По их словам, они знали о запрете на вылов камбалы-калкан в этот период года.

Министерство иностранных дел вызвало временного поверенного в делах России в Украине в связи захватом россиянами моряков в Азовском море, потребовало их освободить, вернуть судно и снасти. В представительстве президента в аннексированном Крыму пообещали тщательно следить за процессом следствия в России по задержанным рыбакам.


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