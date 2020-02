В Украину медицинские маски поставляли из Уханя

В Украине сети аптек заказывали медицинские маски в китайском городе Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказала сотрудница одной из сети аптек, сообщает "УНН".



Как отмечается, в настоящее время медицинские маски изготавливают на территории Украины в двух городах. Однако из-за слишком высокой себестоимости товара, аптеки не закупают эту продукцию для продажи.



"Сначала маски были. Все производители, которые были в аптеках, это был Китай, г.Ухань. Цена была за обычную трехслойную маску в районе от 1,2 — до 2,5 грн. На данный момент, уже в течение месяца, китайских масок нет. Все которые были — их забрали аптеки. Сейчас есть два производителя у которых можно купить маски, но надо ждать. Производители — Киев и Запорожье, но закупочная цена 8,2 грн, а в аптеках они будут стоить 10-14 грн", — поделилась сотрудница сети.



Так, по словам женщины, из-за такой высокой закупочной цены сети аптек не заказывают и не продают украинские маски, поскольку это может спровоцировать возникновение негативной реакции населения.



"Люди будут говорить, что аптеки наживаются, поэтому мы их не закупаем", — добавила сотрудница.



К слову, по информации издания, одним из главных производителей китайских масок стала компания Ammex-Weida (Hubei) Health and Safety Products Co., Ltd, расположенная в провинции Хубэй, центром которой является город Ухань.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что эвакуация вполне здоровых граждан Украины из провинции Китая, где зафиксирована эпидемия короновируса, стала беспрецедентным событием по уровню.

Вскоре украинка Елена Ермак, которая вернулась из Уханя, рассказала о том, что не ожидала такого "теплого приема", и что те люди, которые переживают за свое здоровье по-настоящему, никогда бы не вышли на улицу, а тем более к центру, где людей поместили на карантин.

Также она отметила, что ей стыдно за жителей Новых Санжаров, которые перекрывали дорогу эвакуированных, кидались камнями и дрались с полицией

Украинцам, которых отправили на карантин в Новые Санжары, запрещено выходить на улицу, общаться со СМИ и собираться в группы на территории медцентра. Фото памятки для проживающих на время обсервации опубликовал в Instagram один из эвакуированных.

Кроме того, эвакуированные из Уханя украинцы начали делиться впечатлениями в социальных сетях о “теплом приеме” своей страны

Одна из гражданок Украины после того, что произошло в Полтавской области задалась вопросом: “А можно ли поменять национальность?”. Кроме того, эвакуированные украинцы опубликовали фото с разбитыми стеклами автобуса, который их перевозил в медцентр в Новых Санжарах.





