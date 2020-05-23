Стала известна предварительная причина смерти нардепа Давыденко

Причиной гибели народного депутата Валерия Давыденко, которого нашли мертвым в туалете офиса в Киеве 23 мая, могло стать самоубийство. Об этом сообщил на своей странице в Facebook советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

"Предварительная версия – самоубийство, - заявил он. - Все подробности позже".

Кроме того, источники в правоохранительных органах сообщили "Левому берегу", что полиция как основную версию рассматривает самоубийство.

"Однако следствие не исключает версии инсценировки самоубийства", - говорится в материале.

Стоит отметить, что полиция открыла дело по факту "умышленного убийства", ч.1 ст. 115 УКУ.

Добавим, что пользователи соцсетей уже возмутились суицидальной версией гибели нардепа. Не верят в такую причину смерти и коллеги Давыденко по депутатской группе "Доверие". "Комментарии" узнали, о чем перед смертью писал нардеп Давыденко в Facebook.

Напомним, о смерти парламентария сообщил нардеп Илья Кива в соцсети. По его словам, в офисе народного депутата Давыденко Валерия Николаевича обнаружен его труп с огнестрельным ранением.

Затем в МВД Украины подтвердили, что нардеп Валерий Давыденко мертв. Замминистра Антон Геращенко сообщил, что мертвое тело мужчины обнаружила в туалете офиса уборщица. Рядом с трупом был пистолет.

Позже в сети были опубликованы фото и видео с места происшествия (ФОТО 18+).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!