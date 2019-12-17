ТОП событий вторника: избиение копов на митинге, бунт за решеткой и возможный заказчик Соболева

Драка у Рады. Сегодня возле Верховной Рады прошли акции протеста "евробляхеров" и противников открытия рынка земли, которые переросли в побоище. Националисты, выступающие против продажи наших территорий, напали на силовиков и журналистов, применяя слезоточивый газ и опоры для крепления палаток. Некоторые участники акции решили установить на проезжей части по ул. Грушевского военную палатку. Правоохранители пытались остановить активистов, которые не прислушались и спровоцировали масштабную потасовку. В результате, двоих полицейских с различными травмами увезли в больницу. Всего же пострадало 17 правоохранителей. Кроме того, 26 агрессоров доставили в управление полиции, чтобы дать их действиям правовую оценку.

Смертельный пожар в Одессе. Сегодня в полиции отчитались о расследовании смертельного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Вероятной причиной возгорания, которое унесло жизни 16 человек, эксперты называют неисправность электропроводки или бытовых электроприборов. Следователи уже установили, что возгорание произошло на третьем этаже колледжа в кабинете №9. Оттуда изъяли все вещдоки, которые привлекут к делу. Вскоре состоится пожарно-техническая экспертиза, которая позволит сформировать окончательный вывод о причинах возгорания и распространения огня. Кроме того, сейчас продолжаются допросы всех подозреваемых, и назначили 63 различные экспертизы. 11 тел погибших студентов и сотрудников колледжа еще не выдали родственникам из-за того, что еще не готовы результаты молекулярно-генетических экспертиз.

Бунт в изоляторе. Сегодня стало известно о том, что накануне в городе Кропивницкий случился бунт в СИЗО, в результате которого арестанты отобрали ключи от камер и избили психолога. По словам бывшего главы Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, бунт начался, когда один из арестантов должен был отправиться в другой изолятор. "Он сагитировал других арестантов к непокоре и заручился поддержкой под предлогом, что в другом месте его якобы будут бить, - говорит Старенький. - По дороге к камере он воспользовался тем, что не был под присмотром, и зашел в кабинет к женщине-психологу, с которой у него сложились неприязненные отношения. Он нанес ей несколько ударов за то, что та якобы говорила ранее что-то в его адрес. Из камер начали выходить арестанты, которые отобрали ключи". По словам Старенького, сотрудники были вынуждены перейти в админздание, и по состоянию на сегодня ситуация в СИЗО остается неконтролируемой.

Дело Соболева. Следователи установили личность организатора заказного убийства депутата Вячеслава Соболева, в результате которого погиб его трехлетний сын. По мнению следствия, организатором убийства выступил 25-летний уроженец РФ. К выполнению "заказа" он привлек снайпера - ветерана АТО, с которым познакомился в Донецкой области.

В прокуратуре говорят, что за убийство депутата Соболева организатор предложил вознаграждение в 40 тыс. долларов. После того, как получил согласие, организатор предоставил АТОшнику информацию о передвижениях жертвы, рабочий и домашние адреса, а также оружие и автомобиль. Инструкции исполнителю подозреваемый передавал с помощью интернет-мессенджера. Накануне преступления он выехал из Украины, чтобы обеспечить алиби. Правоохранители объявят подозреваемого в международный розыск.