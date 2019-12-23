ТОП-5 событий понедельника: Донбасс вернет всех наших узников, а РФ "повлияет" на "Л/ДНР"

Обменяют пленных. Топ-новость сегодняшнего дня - Трехсторонней контактной группе по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе наконец-то удалось согласовать условия обмена пленными по формуле "всех на всех" до Нового года. Все условия согласовали на сегодняшней видеоконференции по Skype. Детали обмена и списки узников пока не афишируют.

Путин в Крыму. Сегодня Россия завершила строительство моста через Керченский пролив в оккупированном Крыму. На открытие переправы прибыл президент РФ Владимир Путин, который запустил железнодорожное движение по мосту и отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. Путин также заявил, что грузовые поезда по Крымскому мосту начнут курсировать в июне 2020 года.

Естественно, на запуск ж/д сообщения по Крымскому мосту отреагировали и украинские чиновники. В представительстве президента Украины в Крыму подчеркнули, что любой въезд во временно оккупированный Крым должен быть согласован с украинской стороной и проводиться через КПВВ на административной границе. Также в Украине осудили посещение Крыма российским лидером и сочли действия РФ грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности нашей страны.

РФ "повлияет" на "Л/ДНР". Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что они готовы помочь президенту Украины повлиять на “Л/ДНР”. По словам российского чиновника, они будут “побуждать” Донецк и Луганск максимально конструктивно подходить к выполнению того, что было оговорено на встрече в “нормандском формате". Также Лавров подчеркнул, что президент Украины старается сделать позитивные сдвиги в отношениях с Российской Федерацией, но есть те, кто ставит “палки в колеса”.

Прогульщики в Раде. В Комитете избирателей Украины отчитались о нардепах, отличившихся прогулами в уходящем месяце. Так, только 51 из всех народных избранников приняли участие в половине голосований Рады. Кроме того, восемь нардепов и вовсе пропустили 90% голосований. Ни разу не голосовали Любовь Шпак ("Слуга Народа"), Роман Иванисов (внефракционный) и Виталий Данилов ("Батькивщина"). Практически не работали в декабре Антон Яценко ("За майбутнє"), который принял участие лишь в 0,19% голосований. Вадим Столар (ОПЗЖ) посетил 7% заседаний, а Игорь Палица ("За майбутнє"), Александр Абдуллин ("Батькивщина") и Андрей Деркач (внефракционный) – по 9%. Есть среди парламентариев и отличники. Рекордсменом стал Владимир Ватрас ("Слуга народа"), который принял участие в 99,6% голосований.