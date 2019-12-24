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ТОП событий вторника: новый онлайн-сервис и угроза обмену пленных из-за экс-беркутовцев

Сегодня наш оператор получил лицензию на транзит газа, а украинцы - возможность путешествовать без визы в еще двух странах

сегодня, 19:45
Автор:

• Елена Волкова

Онлайн-услуга. В Украине запустили сервис проверки банковских квитанций, который должен упростить систему оплаты государственных услуг. Так, отныне не надо будет распечатывать бумажную версию документа или же стоять за получением чека в очередях в банках. Вместо этого можно будет лишь предоставить код квитанции об уплате той или иной госуслуги. Сервис можно найти по ссылке check.gov.ua. Оплаты можно будет совершать через смартфоны, а не идти в банковские учреждения, где обычно есть не только очереди, но и денежные комиссии. Пока что к платформе подключены два банка - "ПриватБанк" и monobank, однако впоследствии обещают добавить и все остальные.

Лицензия на транзит газа. Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сертифицировала оператора газотранспортной системы Украины. Так, украинскому оператору ГТС выдали лицензию на транзит газа с 1 января 2020 года.  Таким образом, НКРЭКУ завершила процесс  анбандлинга "Нафтогаза", который предусматривает отделение от НАК услуги по транспортировке газа. Данный процесс является частью выполнения закона о рынке газа и требований Третьего энергопакета Евросоюза.

Обмен без экс-беркутовцев. Украина в рамках подготовки к масштабному обмену пленными, который должен состояться до конца текущего года, вычеркнула из списка бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина. Экс-правоохранителей подозревают в причастности к убийствам активистов во время акции протеста в Киеве на ул. Институтской в феврале 2014 года. Адвокат  Валентин Рыбин счел позицию Украины "деструктивной" и заявил об угрозе срыва обмена пленными: дескать, договор был о формате "всех установленных на всех установленных".

Новый безвиз. Сегодня Кабинет министров одобрил международные соглашения о безвизовой форме пересечения границы с государствами Колумбия и Эквадор.  Украинцы смогут путешествовать в  эти страны без оформления виз на 90 дней в течение 180 дней.

Источник: https://comments.ua/
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