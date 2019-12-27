ТОП событий пятницы: крушение самолета с украинцами на борту и потеря $31 млн из-за новых санкций РФ

Авиакатастрофа. Сегодня утром мир всколыхнула новость о крушении в Казахстане самолета, который летел из Алматы в Нур-Султан. По предварительным данным, воздушное судно не смогло набрать высоту и упало в частном секторе, врезавшись в двухэтажный дом. На борту лайнера находилось 93 человека, 12 из которых погибли. Еще 49 человек находятся в больницах. Среди пострадавших – двое украинцев: парень и девушка 28 и 29 лет, которые получили травмы позвоночника. На месте работают эксперты, а среди предварительных версий случившегося – ошибка пилота, который погиб, и техническая неисправность воздушного судна.

Газовый вопрос. Россия и Украина договорились о взаимном снятии претензий по газовым вопросам. По словам главы российского Минэнерго Александра Новака, в первый же день нового года они обнуляют взаимные претензии, а также снимают аресты с имущества в счет принятых решений по судебным искам. "Газпром" выплатит "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража, а украинская сторона откажется от претензий в 7,4 млрд долларов.

Незаконные полеты над Крымом. Украина взыскала первый штраф за незаконный полет над территорией временно оккупированного Россией Крыма. Так, наша страна из-за аннексии полуострова не может гарантировать безопасность полетов в воздушном пространстве. Поэтому уже пять лет Украина пытается привлечь к ответственности авиакомпании за осуществление полетов, нарушающих воздушное пространство Украины над временно оккупированным Крымом.

Нарушений уже больше 200, хотя ответственность никто не понес. Однако в украинский бюджет недавно уплатили штраф после полета воздушного судна казахского акционерного общества "Авиакомпания Euro-Asia Air", который состоялся в августе в пределах запрещенной зоны. Авиакомпания Казахстана признала вину и оплатила в нашу госказну 136 тыс грн. Однако общая сумма штрафов за незаконные полеты над Крымом составляет уже 13 млрд грн.

Отголоски санкций. Из-за новых санкций со стороны РФ Украина потеряет 1,3% экспорта в Россию на сумму 31,2 миллиона долларов. Так, соседи запретили экспортировать в Украину бумагу и картон для утилизации, а это 0,4% от импорта всех российских товаров в Украину, что эквивалентно 21,4 миллионам долларов. Ранее Украина получала практически 50% этих товаров только из России. Кроме того, запрет распространяется на украинские грелки, медицинские трубки и воздуховоды, жгуты, кукурузный крахмал, глюкозу, фруктозу, котлы и радиаторы центрального отопления.