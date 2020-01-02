ТОП событий четверга: минусы мировой с РФ и угроза птичьего гриппа

Минусы мировой по газу. Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал о недостатках контракта с "Газпромом" о транзите российского газа, который рассчитан на 5 лет. По его словам, несоответствие украинского законодательства о транспортировке газа нормам Евросоюза вынудило "Нафтогаз" " выступить буфером между Украиной и российским монополистом. По словам Коболева, "Газпром" отказался брать на себя риски украинского законодательства, однако добавил: данный вариант документа является компромиссом.

Новое ведомство. В Украине начал работу Офис генерального прокурора, который создан в рамках реформы вместо Генеральной прокуратуры Украины. Закон о реформе органов прокуратуры предусматривает, что генпрокурор имеет право ликвидировать и реорганизовывать окружные и областные прокуратуры. Кроме того, отныне ликвидируются военные прокуратуры, однако по необходимости генпрокурор сможет создавать специализированные ведомства. Общий прокурорский штат уменьшили на 5 тыс (с 15 тыс до 10), а зарплату повысили с 12 до 15 прожиточных минимумов.

Увеличили минималку. С сегодняшнего дня в Украине вырос размер минимальной заработной платы, которая отныне составляет 4723 гривни. Кроме того, прожиточный минимум увеличится на 162 гривни и составит 2027 гривен (общий показатель). Бюджет также подразумевает "рост минимума" - с 2027 грн в январе 2020-го до 2189 грн на конец года.

Птичий грипп. В Польше обнаружили случаи птичьего гриппа на индюшиных фермах на востоке страны. Согласно данным Евростатистики, в последние три года случаев птичьего гриппа в стране не наблюдалось. Сообщается, что из-за заражения на убой могут пойти 40 тыс птиц. В Польской ассоциации животноводов и птицеводов заявили, что риск существует для 350 тыс птиц в радиусе 3 км поблизости зараженных ферм.

При этом, специалисты подчеркнули опасное свойство данного вируса. Так, обнаруженный вирус является подтипом высокопатогенного птичьего гриппа H5N8 и может угрожать даже людям.