ТОП-5 событий пятницы: трудовые "онлайн", проверка для школьников и сериалы для оккупированного Донбасса

Трудовые онлайн. На веб-портале электронных услуг запустили новый сервис, который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности в режиме онлайн. В "Электронной трудовой книжке" будет показана информация обо всех карьерных изменениях, а также об успехах человека, согласно данным отчетных ведомостей работодателя. Кроме того, там можно будет узнать информацию об уплаченных страховых взносах, начиная с 1998 года. Если же трудовую книжку потеряют, восстанавливать ее отныне не нужно: все данные сохранят в электронном формате.

Пробное ВНО. Сегодня на сайте регионального центра оценивания качества образования стартовала регистрация для участия в пробном ВНО, которая продлится до 24 января. Известно, что пробный тест по украинскому языку и литературе пройдет 21 марта. По истории Украины, географии, биологии, физике, химии, математике, а также по иностранным языкам (английскому, испанскому, немецкому и французскому) - 28 марта. При этом в день проведения пробного тестирования каждый пользователь может пройти тест только по одному учебному предмету.

Ляшко vs Герус. Бориспольская местная прокуратура сегодня завершила расследование по делу о насилии со стороны лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса. Следователи установили, что в ноябре 2019-го бывший народный депутат Украины вместе с другим лицом нанесли телесные повреждения нардепу IX созыва в связи с его государственной деятельностью. Процессуальный прокурор признал доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительного акта. Теперь обе стороны смогут ознакомиться с материалами уголовного производства. Если служители Фемиды сочтут Ляшко виновным, ему грозит до семи лет тюрьмы.



ТВ для оккупированного Донбасса. Сегодня стало известно о том, что Украинский государственный телеканал для жителей временно оккупированных территорий планирует начать вещание 15 февраля. ТВ для жителей временно неподконтрольного Украине Донбасса создают на базе канала UA|TV. В эфире будут показывать развлекательные программы, сериалы, кинофильмы от украинских медиакомпаний, а также информационные программы собственного производства. Пока телеканал будет транслировать передачи на двух языках: украинском и русском.