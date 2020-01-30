Эвакуация украинцев из Китая и пропагандистские плакаты о сотрудничестве с РФ: каким был этот четверг

Регионы без тепла. Сегодня НАК "Нафтогаз Украины" предупредил украинцев, что с 1 февраля жители девяти областей рискуют остаться без отопления. Дело в том, что лишь половина из 37 проблемных тепловиков погасила свои критические долги за газоснабжение. Однако остаются 18 производителей тепла, которые не рассчитались за газ. В перечень должников попали предприятия из Днепропетровской области – в населенных пунктах Кривой Рог, Каменское и Днепр, Ивано-Франковской (Калуш), Киевской (Софиевская Борщаговка), Луганской (Счастье и Старобельск,) Одесской – (Одесса и Хлебодарское), а также Полтавской (Полтава), Сумской – (Сумы и Ромны), Харьковской (Чугуев и Харьков) и Хмельницкой (Дунаевцы).

Агитация. В Киеве сегодня вовсю обсуждали появление антиукраинских плакатов, которые содержали призывы сотрудничать с Россией. По информации Министерства внутренних дел, ночью полиция получила сообщение от неравнодушных граждан о том, что в нескольких районах Киева появились антиукраинские плакаты с призывами к сотрудничеству со страной-агрессором. Коммунальщики и неравнодушные граждане убрали девять незаконных наклеек с пяти билбордов, а в полиции зарегистрировали правонарушение.

Коронавирус. Сегодня компания "МАУ" эвакуировала 158 украинцев с китайского острова Хайнань. По прибытию в "Борисполь" у всех пассажиров самолета измерили температуру, однако других проверок, по их словам, не проводилось. Украинцев удивило, что врач, который общался с ними, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре". Также туристы отметили, что рейс не особо отличался от обычного.

Тем временем 195 американцев, которых эвакуировали из эпицентра распространения коронавируса – китайского города Ухань, отправили на военную базу на федеральный карантин. Люди уже поселились на военной базе Марч в Калифорнии, где пробудут в изоляции минимум три дня. Все это время за ними будут наблюдать медики, которые проведут несколько лабораторных исследований, чтобы исключить заражение китайским вирусом. По состоянию на четверг, количество жертв коронавируса достигло 170 человек. За минувшие сутки от пневмонии, вызванной новым неисследованным вирусом, умерло 38 граждан Китая.

Непогода. Из-за ухудшения погоды – усиления ветра и метели – в Украине произошло несколько ЧП. Из-за порывов без света остались около 400 населенных пунктов. Правоохранители призывают быть осторожнее на дорогах, а спасатели сообщают о вероятности схода лавин в Карпатах. В частности, в Харьковской области из-за шквального ветра до 35 метров в секунду на трассу падали массивные деревья, а в Сумской пассажирский автобус из-за непогоды влетел в электроопору. В результате этой аварии пострадало 10 пассажиров. Согласно информации ГСЧС, в Карпатах существует значительная снеголавинная опасность, которую квалифицировали по третьему уровню.

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