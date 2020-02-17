ТОП событий понедельника: "добро" РФ на обстрелы Донбасса и привет с Сейшел от Богдана

"Добро" на войну. В РФ дали команду отменить режим прекращения огня для передовых подразделений НВФ на Донбассе, о чем рапортует пресс-служба Минобороны. Согласно данным украинских разведчиков, отныне подразделения 1 и 2 армейских корпусов вооруженных сил России, которые сейчас пребывают возле линии столкновения, с позволения командования могут обстреливать украинские позиции. В Минобороны также говорят о том, что боевики лгут местным жителям, запугивая скорым наступлением украинской армии в форме "блицкрига", чтобы дискредитировать ВСУ.

"Привет" от Богдана. Настоящий резонанс вызвал пост в Facebook уволенного с должности главы Офиса президента Андрея Богдана, который сейчас отдыхает на курорте и говорит, что он "очень скучает, не спит и не ест". Об этом он написал на своей странице и опубликовал фотографию с табличкой "Сейшелы". "Друзья, очень скучаю по вам, не сплю, не ем", - с иронией пишет Богдан. Еще он верит в то, что скоро все будут заниматься теми делами, которые нравятся. И напоследок Богдан процитировал слова российского политика Дмитрия Медведева, ставшие уже афористическими: "Понимаю, вам нелегко, денег нет, но вы держитесь!".

Теракт. Сегодня ночью в полицию Харьковской области поступило сообщение о бомбе в известном торговом центре "Французский бульвар" по ул. Академика Павлова. Об этом информируют правоохранители, которые квалифицировали произошедшее как террористический акт. Согласно информации копов, самодельное взрывное устройство обнаружили в урне у входа в торговый центр. Обезвредили его на месте, в результате чего никто не пострадал. Информацию внесли в в Единый реестр досудебных расследований по статье "Теракт", санкция которой предусматривает до десяти лет тюрьмы.

Министерство внутренних дел Украины и Национальная полиция инициируют изменения в законодательство по усилению ответственности за кражи автомобилей. Уточняется, что наказание за применение преступниками электронных устройств, которые разблокируют системы электронной защиты, в законе до сих пор не предусмотрено. "Мы предлагаем наказывать таких дельцов заключением на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества. Кроме того, за само изготовление таких устройств или их реализацию мы предлагаем наказывать лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой", - сказали в МВД.

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