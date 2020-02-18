Исключенная из рядов «слуг» нардеп Скороход стала мамой

Народный депутат (внефракционная) Анна Скороход родила сына. Об этом сообщил бывший народный депутат Леонид Емец.



"Анна Скороход родила мальчика", - написал он в своем Facebook.



Другие подробности рождения пока неизвестны.



По неподтвержденным данным некоторых СМИ, Анна Скороход живет в гражданском браке с российским банкиром Алексеем Алякиным.



Также неизвестно относительно намерений нардепа взять декретный отпуск.



Отметим, 12 февраля народный депутат от фракции "Слуга народа" и глава антикоррупционного комитета Анастасия Красносельская стала мамой.

Как сообщал сайт "Комментарии", 15 ноября 2019 года фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила из своих рядов Анну Скороход и Антона Полякова. Оба нардепа заявили о политической расправе за несогласие с позицией руководства фракции.



Анна Скороход позже заявила, что народные депутаты от "Слуги народа" получают зарплату в конвертах по 5 тыс. долл., а также рассказала об угрозах в свой адрес со стороны главы фракции Давида Арахамии.

Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук заявила, что Скороход должна предоставить доказательства получение депутатами взяток.

