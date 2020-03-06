Украинский "уханец", изоляция депутата ОПЗЖ и массовая драка в одесской церкви: каким была эта пятница

Одессит "застрял" в китайском Ухане. Украинец Вячеслав Усов родом из Одессы остался в китайском городе Ухане, который стал источником китайского коронавируса Covid-19. Он записал эксклюзивное видео-обращение и через портал "Комментарии" обратился к новому главе министерства иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе. По его словам, в Ухане до сих пор остались 67 украинцев, из которых 11 хотят вернуться домой в Украину.



Депутата от ОПЗЖ Волошина изолировали с подозрением на коронавирус. Народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олегу Волошину пришлось согласиться на карантин после контакта с французским политиком Жаном-Люком Райцером, у которого обнаружили коронавирус.

В Афганистане радикалы расстреляли почти сотню участников акции, среди которых был и премьер-министр. В столице Афганистана Кабуле террористы организовали теракт, в результате которого погибли как минимум 30 человек и пострадали еще как минимум 60. Акция была посвящена памяти лидера партии Хебз и-Вахдат, а Талибан заявил, что не имеет отношения к теракту.

В центре Одессы произошла массовая драка между священниками и прихожанами. В соборе Рождества Христова в центре Одессы бывший священник начал конфликт с действующим священником. Конфликт постепенно превратился в драку, в которой принимали участие и другие прихожане, в том числе женщины.

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