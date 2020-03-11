Украину - на замок из-за коронавируса и пальба по школе из гранатометов: какой была эта среда

Всеукраинский карантин. Правительство сегодня на закрытом заседании утвердило ряд мер, которые должны противодействовать распространению коронавирусной инфекции в Украине. В частности речь идет о карантине в школах и запрете массовых мероприятий во всех областях. 100 млн грн выделят на первоочередную закупку средств индивидуальной защиты для текущих нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

К тому же, Кабмин предложил ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Но это не касается мероприятий государственной необходимости. Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций, но без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели. Кроме того, закупят инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту "Борисполь".

Тем временем в мире из-за коронавируса некоторые страны закрыли въезд для иностранцев или ввели жесткий контроль на границе. В этом списке - Италия, Катар, Израиль, Испания, Австрия и другие.

Украина в долгах. Государственный долг за два месяца текущего года вырос на 46 млрд грн. Об этом сегодня заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан. Так, к увеличению государственного долга на 46,4 млрд грн (2,6%) привели девальвация гривны по отношению к иностранным валютам, в которых номинирован долг, а также превышение государственных заимствований над погашением госдолга. Сообщается, что внешний долг вырос на 6,6% (61,2 млрд грн), а внутренний – сократился на 1,8% (14,8 млрд грн). В частности на погашение госдолга израсходовано 51,7 млрд грн, или 87,6% от плана на отчетный период.

Атака школы из гранатометов. Боевики обстреляли жилые районы прифронтовой Марьинки. Рядом с городом расположены позиции украинских военных. Их оккупанты накрывают огнем довольно часто, однако в этот раз вражеские снаряды полетели совсем в другую сторону. Сначала боевики обстреливали жилые кварталы, а потом и вовсе развернули оружие в сторону местной школы. Ученики как раз остались там на седьмой урок, а у воспитанников младшей школы была продленка. Когда раздался грохот снарядов, детей экстренно увели в бомбоубежище. Известно, что школу боевики атаковали из гранатометов и стрелкового оружия. К счастью, обошлось без жертв. Как только обстрел прекратился, учеников и работников школы развезли по домам украинские правоохранители.

Обыски в Крыму. На оккупированном полуострове ФСБ сегодня утром устроила массовые обыски в жилищах крымских татар. Об этом сообщают активисты общественной организации "Крымская солидарность". Сотрудники российской ФСБ проводили обыски одновременно по шести адресам. Оккупанты пришли, в частности, в жилища ведущего крымско-татарского телеканала ATR Сейтумера Сейтумерова и его отца Шукри Сейтумерова. А также к стримерам "Крымской солидарности" Айдеру Сулейманову, Сейдамету Мустафаеву, Амету Сулейманову и Рустему Сейтмеметову. Силовики окружили дома и не пускали туда даже адвокатов. Активисты "Крымской солидарности" заявили о нескольких задержанных. В частности, схватили Амета Сулейманова, когда он попытался снять обыски на телефон. Почему российские силовики пришли в дома крымских татар пока неизвестно. Официальных комментариев оккупанты не дают.

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