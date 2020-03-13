Первая жертва китайской лихорадки в Украине, табу на въезд для иностранцев и скандал в небе: какой была эта пятница

Первая жертва. В Украине зафиксировали первую смерть из-за коронавируса. Жертва - женщина, которая проживала в Житомирской области. По информации Минздрава, 71-летнюю женщину вчера забрала скорая: в инфекционке у пациентки взяли анализ крови на COVID-19, который оказался положительным. Сегодня женщина скончалась. Сейчас под пристальным вниманием медиков пребывает семья умершей: родные, с которыми она жила, а также все те, кто контактировал с женщиной в последние дни. В МОЗ говорят о том, что из-за пожилого возраста жертва коронавируса находилась в группе риска.

Кроме того, через 48 часов Украина закрывает границу для иностранных граждан. Запрет будет действовать 2 недели. Такое решение приняли сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Совместная работа с ОРДЛО. Участники Трехсторонней контактной группы зафиксировали необходимость и возможность привлечения представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей к совместной работе. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, Украина обязана согласовать конституционную реформу в части децентрализации и вопросы, касающиеся местных выборов, с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамках Трехсторонней контактной группы. При этом он заявил, что это "не создает правовое поле для представителей так называемых ОРДЛО" и не означает их признание. О прямых переговорах, отметил Ермак, не говорится. Кроме того, в течение ближайших месяцев должны вернуть всех сограждан, которые сегодня находятся и удерживаются на территории так называемых ОРДЛО.

Кража в ВРУ. Полиция разоблачила схему, благодаря которой во время ремонта в Верховной Раде украли 2 миллиона бюджетных гривен. Известно, что в Верховной Раде должны были отремонтировать систему отопления в административных зданиях. На реконструкцию выделили деньги с государственного бюджета. Работы производили летом, когда народные депутаты были на каникулах.

Работы по замене системы отопления оказались не дешевыми. На этом и решили заработать директор компании, которая проводила ремонт, и некоторые чиновники Аппарата украинского парламента, говорят правоохранители. В итоге, сделку они провернули таким образом, что в собственные карманы удалось положить 2 миллиона гривен, фактически, украденных с бюджета Украины.

Сейчас под подозрением директор предприятия, который подделал документы и также присвоил государственные средства. Ему грозит до 12 лет за решеткой.

Скандал в небе. После сообщения о том, что в Киев прибыл самолет из Милана с вероятными носителями коронавируса, вспыхнул скандал. Один из пассажиров - Антон Гура - вел прямую видеотрансляцию в соцсети и рассказывал, что симптомы заболевания якобы были у большого количества человек, однако по прилете их не госпитализировали. По словам мужчины, пассажиры принимали жаропонижающее, которое якобы раздавали стюардессы, а в самом Борисполе не было температурного скрининга. В прочем, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко и компания “МАУ”, осуществлявшая рейс не просто опровергли заявление Гуры, но и намерены обратиться в суд.



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