Новые сроки карантина и задержание экс-министра по подозрению в убийстве: какой была среда

Карантин. Кабинет министров Украины во время внеочередного заседания единогласно принял решение о введении режима чрезвычайной ситуации по всей территории страны. Также решили продлить карантин, введенный в связи с распространением коронавируса, на 30 дней – до 24 апреля. Отмечается, что решение правительства обусловлено стремительным распространением COVID-19 на территории нашей страны – случаи заболевания уже выявлены в 13 областях, а также в городе Киев. Эксперты оценили для издания "Комментарии" решение Кабмина и рассказали, как карантин скажется на нашей стране.



Новые субсидии. Сегодня министры назначили субсидии на оплату коммунальных услуг украинцам, которые потеряли работу из-за карантина в нашей стране. Также правительство на период карантина увеличит размер субсидий. Надбавка, в среднем, составит 300 грн, что эквивалентно 10-ти упаковкам гречки.



Задержание Кожары. Сотрудники Национальной полиции задержали бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожару по подозрению в убийстве. Экс-чиновника доставят в суд для избрания меры пресечения. Задержание связано с тем, что в доме экс-дипломата в ночь на 22 февраля был найден труп бизнесмена Старицкого с огнестрельным ранением. Тогда Леонид Кожара и его супруга утверждали, что бывший директор телеканала “Интер” покончил жизнь самоубийством.



Порошенко в "розыске". В самопровозглашенной ДНР объявили в розыск пятого президента Украины Петра Порошенко. “Уголовное дело” на него завели за то, что он якобы организовал убийство боевика “Мотороллы”. Об этом пишут СМИ оккупантов.

Как известно, террорист - россиянин Арсен Павлов, которого знают по позывному “Моторолла”, взорвался в лифте своего дома в центре Донецка в 2016-м. Спустя годы расследования “следователи генпрокуратуры” так называемой ДНР возбудили “дело” по статье “Организация террористической деятельности”. Оккупанты полагают, что пятый президент утвердил ликвидацию “Мотороллы”, которую исполнила СБУ. “Генпрокуратура ДНР” объявила Петра Порошенко в розыск: санкция “статьи” предусматривает от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.



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