Судьба земельной реформы и "финансы не для трупов старше 65-ти": каким был четверг

Судьба земельной реформы. Из-за предложенных изменений в государственные расходы, которые сегодня опубликовали несколько источников, земельной реформы может не быть. Или же она будет не для мелких фермеров и других обычных людей, а для больших богатых компаний. Об этом заявил бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. По его словам, отменяется возмещение кредитных процентов и финансирование фонда гарантирования кредитов на закупку земли. Это значит, что финансовой поддержки для малых фермеров во время запуска рынка земли, если он вообще теперь состоится, больше не будет - заявил экс-министр. Среди прочего, как отмечает Милованов, отменяется вся поддержка сельскохозяйственных производителей, расходы на создание торговых представительств за границей и продвижение экспорта, а также обнуляются расходы на инвентаризацию земли.



Оскандалившийся глава МОЗ. Министр здравоохранения Украины Илья Емец взбудоражил сеть неоднозначным высказыванием о "трупах, которым больше 65 лет". Скандальное высказывание прозвучало в эфире канала "112 Украина".

"Я призываю не только государство, но и бизнес Украины приобщиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты и экспресс, и серологические должны быть массово для всех украинцев. Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни для мужчин, по-моему, у нас составляет 65 лет. Поэтому я вам скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые еще у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – сказал Емец. Добавим, что самому министру сейчас стукнуло 64 года, поэтому до категории "трупов" он еще не дотягивает.



Вне карантина. Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины разъяснило, кому разрешено осуществлять деятельность, даже принимая посетителей, во время карантинного режима. Об этом говорится на сайте Минэкономики. Во-первых, не запрещается деятельность по торговле продуктами питания, горючим, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, а также ветеринарными препаратами, кормами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи. Во-вторых, можно проводить банковскую и страховую деятельность, медицинскую практику, ветеринарную практику. Также могут работать автозаправочные комплексы и почтовые отделения, пункты технического обслуживания и ремонта транспорта, технического обслуживание регистраторов расчетных операций, ремонта компьютеров, бытовых изделий и предметов личного пользования. Кроме того, могут предоставляться услуги общественного питания с применением адресной доставки заказов.



Изменения в школе. Из-за карантинных ограничений в связи с распространение коронавируса Министерство образования и науки Украины решило отменить проведение государственной итоговой аттестации для учеников четвертых и девятых классов. Кроме того, в этом году внешнее независимое оценивание в Украине состоится после 20-ых чисел июня, а до этих дат – проведут пробное тестирование. В Минобразования рассказали про 2 варианта развития событий. При условии возвращения детей в школы в мае, пробное ВНО состоится в мае, а основное – после 20-х чисел июня. А если школьники выйдут на очное обучение в июне, то пробные тесты организуют до начала основной сессии, то есть до конца июня.



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