Планы ограничить перемещение по Украине и арест дипломата Кожары: какой была пятница

Арест. Экс-главу МИД Украины Леонида Кожару сегодня взяли под стражу в зале Шевченковского суда Киева по подозрению в убийстве бывшего гендиректора канала "Интер" Сергея Старицкого. Арест произвели после вчерашнего заявления супруги Кожары о том, что именно она выстрелила в Старицкого, который якобы схватил пистолет. Однако эксперты не нашли следов выстрела на ее руках и опровергли причастность женщины к убийству. Служители Фемиды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 мая. Однако Кожара может выйти под залог 14 млн гривен, сдав свои документы.



Коронавирус в полиции. Covid-19 инфицировался заместитель главы Национальной полиции Украины, начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Сейчас его состояние здоровья удовлетворительно, он продолжает работать дистанционно. Сообщается, что все, кто контактировал с больным, информированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции. Кроме того, продезинфицировали помещения столичного "главка". Добавим, что ни руководитель столичной полиции, ни члены его семьи в течение последнего месяца за границей не находились. Всего же 27 марта положительный диагноз на коронавирус подтвердился у трех полицейских и одного курсанта.



Ужесточение карантина. Офис президента Украины собирается ограничить внутреннее перемещение украинцев с помощью 2 контуров защиты. Об этом сообщают источники в ОП. Так, по всей стране будут введены 2 санитарных контура защиты: первый – на въездах в область, а второй – в населенные пункты. По данным источника в ОП, необходимо ограничить внутреннее перемещение украинцев.



Масштабный пожар. В Одессе с 3:00 на протяжении семи часов горел жилой дом, в результате чего пострадало несколько человек. Пожар произошел в микрорайоне "Вузовский" в шестиэтажке на Люстдорфской дороге, 140/1. По информации правоохранителей и спасателей, огонь вспыхнул в нежилой квартире на шестом этаже, в которой хранили макулатуру, и перекинулся на крышу. Дом обесточили и отключили от газа, а сотня жильцов с ночи пребывала в автобусах, где их обеспечили горячим питьем. Огонь распространился на площади 400 “квадратов”. Во время тушения пожара пострадало два спасателя, которые надышались угарным газом. Один из них сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации.



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