Реанимация доходов украинцев, вакцина от коронавируса и команда "упаковать цыган": каким был четверг

Социальная помощь. Объявленный в связи с эпидемией коронавируса режим карантина оставил без работы многих трудоустроенных украинцев. Согласно приблизительным данным, на сегодняшний день речь идет о более 2 млн людей, потерявших стабильный доход. Ситуация такова, что теперь многим украинцам приходится рассчитывать лишь на свои накопления и помощь государства. Из Офиса президента и Кабмина донеслось немало обещаний и гарантий социальной помощи для безработных. Насколько эти слова совпадают с реальными действиями – разбирались журналисты "Комментариев".

Признаки дискриминации. В отношении мэра Ивано-Франковска полиция открыла уголовное производство. Поводом стали его требования вывезти из города всех представителей ромской национальности. Их Руслан Марцинкив озвучил во время оперативного совещания. "Что касается цыган, нет, лиц цыганского пола. Чего они еще здесь?" - спросил мэр.

Он потребовал вывезти их на Закарпатье. Когда же услышал, что часть ромов ехать добровольно отказывается, добавил: "Почему их не упаковали? До вторника эту проблему должны решить".

В этих словах полицейские увидели признаки дискриминации, что и будут проверять во время расследования.

Реанимация Украины. Некоторые страны (тот же Китай) уже начали реанимировать свою экономику после атаки коронавируса и карантинных мер. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", что могла бы использовать для себя Украина и уже сейчас, и когда мы начнем выходить из карантина. И как сделать этот самый выход максимально безболезненным.

Пожар в зоне отчуждения. В Чернобыле уже 21-й день продолжают фиксировать пожары. Об этом написал директор Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook, опубликовав карту очагов огня.

"Горят торфяники, продолжает гореть центр Чернобыльской зоны. Леса, деревни. Работают пожарные, лесники, антидиверсионники, волонтеры. Делают все, что могут, - пишет Емельяненко. - Речи о том, что в ближайшие дни пожар будет потушен - нет. Недели, возможно месяцы".

Вакцина. Германия начинает тестировать вакцину от коронавируса. Изначально вакцину испробуют на себе 200 добровольцев. Она уже была испробована на клеточных культурах и животных. Исследования на людях будет проходить в три этапа. Пока готовятся лишь к первому из них. Но уже сейчас ученые называют препарат перспективным.



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