Донецк переименовали в честь Сталина, а Грузия пригрозила Украине из-за Саакашвили: какой была пятница

Реакция Грузии. Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что назначение в качестве вице-премьер-министра в Украине Михаила Саакашвили допустить нельзя. Чиновник акцентировал внимание на том, что в Грузии Саакашвили осужден и находится в розыске, поэтому его назначение в Кабмин Украины – "категорически неприемлемо". Если же это произойдет, то со стороны Грузии будет соответствующая реакция.

"Мы еще не отозвали посла, но если такое решение будет принято, мы, конечно, по крайней мере, вызовем посла для консультаций", - сказал Гахария.

Спикер парламента Арчил Талаквадзе отметил, что несмотря на стратегическое сотрудничество и дружественные отношения между Грузией и Украиной, это решение будет категорически неприемлемым и непонятным для Грузии.

Реформы террористов. Город Донецк, который временно неподконтролен Украине, оккупанты так называемой "ДНР" решили переименовать в Сталино. Об этом сообщают местные медиа, публикуя соответствующий приказ "власти". Такое решение оккупанты приняли в связи с грядущими событиями – памятными датами Второй мировой войны. В "республике" уверены, что таким образом смогут популяризировать историческое наименование - "город Сталино". В частности, 9 мая, 22 июня, 8 сентября (День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков). Отметим, что указ подписан так называемым главой "ДНР" Денисом Пушилиным.





Изменения климата. Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщает, что из-за пандемии коронавируса глобальные выбросы углерода в этом году сократятся на 6%. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как карантинные меры влияют на экологию. И спрогнозировали, можно ли сделать этот эффект долгосрочным (ведь много говорится об изменении климата и опасностях в связи с этим) без серьезного ущерба для экономики.





Гумконвой от РФ. Россия намерена привезти в Киево-Печерскую лавру, где вспыхнул коронавирус, груз с “гуманитарной помощью”. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова. По словам нашего омбудсмена, к ней обратилась коллега из РФ Татьяна Москалькова и попросила помочь с гуманитаркой для украинской лавры от российских "верующих". Те якобы собрали две тонны лекарств, дезинфицирующих средств, а также масок, перчаток и прочих средств для борьбы с коронавирусом. Дескать, Москалькова уже обращалась в министерство социальной политики Украины, которое якобы не ответило.

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