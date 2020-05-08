Шаг Грузии после назначения Саакашвили и обыски у Кернеса: какой была пятница

Реакция Грузии. После назначения Михеила Саакашвили в Исполнительный комитет реформ, который расположен при Офисе президента, Грузия решила отозвать из Украины своего посла. Пока только для консультаций, о чем сообщил глава МИД Давид Залкалиани. Вскоре президент Украины Владимир Зеленский высказался о такой реакции Грузии, назвав ее ошибочной.

По словам Зеленского, назначение Саакашвили главой комитета реформ - это наш внутренний вопрос. Мол, экс-президент Грузии имеет украинский паспорт, а кадровые изменения и реформы в нашей стране касаются только ее жителей. Несмотря на конфликт, президент считает взаимоотношение Украины и Грузии прекрасными.

Открытие сервисных центров. В рамках ослабления карантинных ограничений в Украине заработают сервисные центры МВД. Теперь украинцы вновь смогут оформить авто или получить водительские права, однако по новым правилам. Так, согласно информации на сайте сервисных центров МВД, услуги они будут предоставлять, соблюдая требования о пребывании одного человека на 10 метрах и с учетом дистанции между посетителями не менее 1,5 метров. Чтобы попасть в сервисный центр, нужно будет предварительно записаться через функционал, который появится на официальном веб-сайте ГСЦ МВД или по телефону.

Тариф на свет. Украинцам не будут повышать цену на электроэнергию до конца года, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время совещания по выполнению решений Антикризисного энергетического штаба.

"Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным, - сказала Буславец. - И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене".

При этом, глава Минэнергетики отметила, что нынешний кризис в сфере энергетики является беспрецедентным за всю историю Украины.

Обыски в мэрии. В Харьковском горсовете сегодня, 8 мая, проводили обыски – якобы по хищениям на освещении города по договорам на общую сумму 28 млн грн, сообщает прокуратура области. Возможно, это и не связано с "карантинными" выпадами мэра Геннадия Кернеса в адрес центральной власти, но совпадение получилось интересным. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие меры воздействия может "включить" Киев, пытаясь не дать ситуации на местах выйти из-под контроля, и чем могут ответить местные элиты.

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