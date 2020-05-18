Новая замглавы МИД, открытие пляжей, обрушение дома в Одессе, пресс-конференция Зеленского и дело Стерненко: каким был понедельник

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Новая замглавы МИД Украины. Президент Владимир Зеленский назначил представительницу крымскотатарского народа Эмине Джапарову новой заместительницей министра иностранных дел Украины. Глава государства считает, что делегат крымских татар должен занять высокопоставленный пост в стране и представлять их интересы на международной арене.
Минздрав разрешил работу украинских пляжей. Летом 2020 года украинцы все-таки смогут отдыхать на пляжах и даже купаться, но в Министерстве здравоохранения представили список рекомендаций для граждан.
В Одессе обрушился жилой дом. В 16:00 в центре Одессы обрушилась угловая стена жилого дома 1890 года. Мэр Труханов обвинил в обрушении недобросовестных застройщиков, которые не заботятся о нуждах "старой" Одессы. Жертв нет.
Зеленский даст пресс-конференцию 20 мая. Завтра, 19 мая, по информации источников, Офис президента должен анонсировать мероприятие для журналистов. Предполагается, что в этот раз пресс-конференция займет всего 2,5 часа. В прошлый раз, в октябре 2019 года, пресс-марафон занял около 14 часов и собрал более 300 журналистов.
Стерненко — потерпевший, а не подозреваемый. Сегодня активиста Сергея Стерненко вызвали в СБУ, но не для вручения подозрения, как предполагали его сторонники и оппоненты, а для проведения следственных действий. Возле здания СБУ проходила акция в поддержку активиста, сторонники пели гимн, кричали "Руки геть" и "Аваков — чорт", жгли фаеры.
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