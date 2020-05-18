Новая замглавы МИД, открытие пляжей, обрушение дома в Одессе, пресс-конференция Зеленского и дело Стерненко: каким был понедельник

Новая замглавы МИД Украины. Президент Владимир Зеленский назначил представительницу крымскотатарского народа Эмине Джапарову новой заместительницей министра иностранных дел Украины. Глава государства считает, что делегат крымских татар должен занять высокопоставленный пост в стране и представлять их интересы на международной арене.

Минздрав разрешил работу украинских пляжей. Летом 2020 года украинцы все-таки смогут отдыхать на пляжах и даже купаться, но в Министерстве здравоохранения представили список рекомендаций для граждан.

В Одессе обрушился жилой дом. В 16:00 в центре Одессы обрушилась угловая стена жилого дома 1890 года. Мэр Труханов обвинил в обрушении недобросовестных застройщиков, которые не заботятся о нуждах "старой" Одессы. Жертв нет.

Зеленский даст пресс-конференцию 20 мая. Завтра, 19 мая, по информации источников, Офис президента должен анонсировать мероприятие для журналистов. Предполагается, что в этот раз пресс-конференция займет всего 2,5 часа. В прошлый раз, в октябре 2019 года, пресс-марафон занял около 14 часов и собрал более 300 журналистов.

Стерненко — потерпевший, а не подозреваемый. Сегодня активиста Сергея Стерненко вызвали в СБУ, но не для вручения подозрения, как предполагали его сторонники и оппоненты, а для проведения следственных действий. Возле здания СБУ проходила акция в поддержку активиста, сторонники пели гимн, кричали "Руки геть" и "Аваков — чорт", жгли фаеры.

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